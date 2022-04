Novo modelo da caminhonete GWM é lançado no mercado chinês

Na verdade, a GWM lançou a POER e sua subsérie, e todas elas receberam o reconhecimento dos consumidores. Entre elas, a Jingangpao (nome utilizado no mercado chinês) é o modelo de maior sucesso e deu uma demonstração geral de suas funções práticas e diferenciais na atividade de lançamento.

Como a nova geração de caminhonetes, a Jingangpao (nome utilizado no mercado chinês) já lidera as tendências do mercado de várias formas. O design externo, o espaço e a configuração dela foram atualizados e inovados.

Com linhas simples e, ao mesmo tempo, suaves e uma boa integração de linhas retas e curvas, ela tem um forte conceito de design. Além dos elementos clássicos da POER da GWM, o design dianteiro da Jingangpao (nome utilizado no mercado chinês) tem uma enorme grade em estilo de colmeia, dando à caminhonete uma aparência de forte impacto visual. Além disso, os "olhos azuis" desse modelo refletem sua vitalidade e seu caráter moderno.

Esse novo modelo tem um enorme espaço, proporcionando conveniência aos consumidores. Por exemplo, seu porta-malas garante transporte conveniente e altamente eficiente quando os consumidores planejam mudar de casa, ir acampar ou entregar prateleiras de médio ou grande porte.

Mesmo quando está totalmente carregada, a Jingangpao (nome utilizado no mercado chinês) ainda oferece um bom desempenho. Ela conta com uma combinação plena de potência de motor 2.0T e câmbio manual de seis marchas. Portanto, pode lidar facilmente com diferentes condições de estrada, como encostas e depressões. O excelente desempenho energético oferece uma experiência de condução excepcional aos consumidores.

Em termos de configuração, a Jingangpao (nome utilizado no mercado chinês) se concentra na aplicação de tecnologias inteligentes, como estacionamento automático, ar condicionado automático, partida sem chave e controle de cruzeiro. Quando estiverem dirigindo por longas distâncias, os motoristas poderão tentar soltar o pedal do acelerador em boas condições de estrada após definir a velocidade, e o veículo continuará a dirigir automaticamente a uma velocidade segura.

O lançamento da Jingangpao (nome utilizado no mercado chinês) ajudará a mudar a imagem anterior das caminhonetes, que era a de caminhões normais que transportam carga, cumprindo a missão das caminhonetes GWM de "tornar as caminhonetes populares no mundo".

A Jingangpao (nome utilizado no mercado chinês) deve ser lançada em vários mercados, como Arábia Saudita e Chile, ainda este ano e se tornará mais popular no mercado global em breve.

