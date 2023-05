Novos aplicativos, novos dados e nova resiliência: a Huawei propõe formas de evolução de armazenamento na Era do Yottabyte

MUNIQUE, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Fórum de Infraestrutura de Dados Inovadora (Fórum IDI) 2023, dedicado ao tema "Novos Aplicativos ∙ Novos Dados ∙ Nova Resiliência", ocorreu em 23 de maio em Munique, Alemanha. O Forum reúne especialistas e parceiros globais do setor para explorar o futuro das infraestruturas digitais em direção à era do yottabyte (um yottabyte é igual a um quadrilhão de gigabytes). No fórum, a Huawei mergulhou em uma série de tópicos, tais como a adoção do ecossistema emergente de aplicativos, o gerenciamento eficiente de grandes quantidades de dados não estruturados e a melhoria abrangente da resiliência dos dados, a fim de desbloquear o valor dos dados em direção à evolução da indústria de armazenamento de dados.

A Huawei acredita que o armazenamento de dados enfrenta grandes mudanças e grandes oportunidades com o aprofundamento da transformação digital:

Em primeiro lugar, 56% das empresas implementam aplicativos de IA, enquanto 96% das empresas planejam construir aplicativos nativos de nuvem para lidar com aplicativos de dados em constante mudança.

Além disso, os dados estão crescendo exponencialmente. 80% dos novos dados são dados não estruturados com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 38%.

Por último, mas não menos importante, a resiliência de dados enfrenta desafios graves. O ransomware está em constante evolução e o número de ataques está crescendo a uma taxa anual de 98%. Preocupantemente, mais de 14% das empresas não conseguem restaurar seus dados após um ataque de ransomware.

Os aplicativos emergentes de big data e IA exigem padrões mais altos no processamento paralelo de dados diversificados. O modelo de colaboração entre o armazenamento de dados e os aplicativos de dados está sendo reconstruído para adotar novos paradigmas de dados. Os aplicativos nativos de nuvem (cloud-native) estão se tornando mais prevalentes em data centers empresariais. Para enfrentar esses desafios, o armazenamento confiável e de alto desempenho de contêineres será uma necessidade.

À medida que os dados não estruturados utilizados para sistemas de produção e tomada de decisões se tornam cada vez mais acessados em tempo real, a largura de banda de leitura/gravação e a eficiência de acesso de entrada/saída do armazenamento em escala precisam ser significativamente melhoradas. Para atender à necessidade de armazenamento de dados não estruturados em massa de forma econômica, inovações em software, hardware e algoritmos são cruciais para o armazenamento em escala. Além disso, com a explosão no volume de dados, surgem sérios desafios de gravidade de dados. Portanto, é necessário um tecido inteligente de dados para implementar uma visão global dos dados e um agendamento unificado de dados entre sistemas, regiões e nuvens.

As ameaças à resiliência de dados estão evoluindo de desastres naturais e danos físicos para desastres causados por fatores humanos, como ransomware. Portanto, uma mudança de uma resposta reativa para uma defesa proativa é essencial para garantir uma maior resiliência dos dados. O aumento das vulnerabilidades de dia zero e as enormes perdas causadas por dados irrecuperáveis revelam a inadequação do sistema atual de resiliência de dados empresariais. Esse sistema consiste em redes, aplicativos e hosts, e não é mais adequado para atender aos mais recentes requisitos de resiliência de dados das empresas. O armazenamento de dados está se tornando a última linha de defesa para resiliência de dados, com mais recursos de resiliência sendo integrados em produtos de armazenamento de dados, incluindo detecção de ransomware, criptografia de dados, fotos seguras e recuperação de dados no Air Gap.

O Dr. Zhou observou em seu discurso que o armazenamento de dados da Huawei fornece uma ampla gama de produtos e soluções para atender aos requisitos em evolução de nossos clientes e parceiros. O OceanStor Dorado All-Flash Storage e o OceanStor Pacific Scale-Out Storage foram reconhecidos como Escolha dos Clientes 2023 na Gartner Peer InsightsTM.

Para ter uma visão mais ampla do setor de armazenamento de dados, a remessa total dos cinco principais fornecedores de armazenamento External Controller-Based (ECB) do mundo em 2022 foi 3 vezes maior do que em 2012. No entanto, esse número está muito aquém do necessário para atender às demandas globais na era do yottabyte. A Huawei prevê que esse número cresça dez vezes até 2032, ultrapassando 100 exabytes. As soluções de armazenamento de dados não devem apenas priorizar capacidade e desempenho, mas também promover novos paradigmas de dados, estrutura de dados inteligente e resiliência intrínseca de dados, para liberar todo o potencial de dados em massa e capacitar o rápido desenvolvimento da indústria de armazenamento de dados.

