Novos sistemas de inteligência artificial e aprendizagem de máquina de aumento de escala com oito NVIDIA Tesla V100 com NVLink GPUs da Supermicro oferecem desempenho e densidade do sistema superiores

Para aceleração máxima de aplicações altamente paralelas como inteligência artificial (IA), aprendizagem profunda, carros autônomos, cidades inteligentes, tratamento de saúde, big data, HPC, realidade virtual, etc., o novo sistema em 4U da Supermicro com tecnologia interconnect NVIDIA NVLink™ de próxima geração é otimizado para desempenho máximo. O SuperServer 4029GP-TVRT dá suporte a oito aceleradores NVIDIA Tesla V100 32GB SXM2 GPU com largura de banda máxima GPU-para-GPU para cluster e aplicações de hiperescala. Incorporando a última tecnologia NVIDIA NVLink com mais de cinco vezes a largura de banda do PCI-E 3.0, esse sistema tem GPU independente e zonas térmicas de CPU para assegurar desempenho e estabilidade rigorosos, sob as cargas de trabalho mais exigentes.

"Nos testes de benchmark iniciais, feitos internamente, nosso sistema 4029GP-TVRT conseguiu atingir 5.188 imagens por segundo em cargas de trabalho no ResNet-50 e 3.709 imagens por segundo no InceptionV3", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "Também vemos aumentos de desempenho bem impressionantes, quase lineares, quando escalando para múltiplos sistemas, usando GPU Direct RDMA. Com nossas novas inovações, incorporando as novas NVIDIA V100 32GB PCI-E e V100 32GB SXM2 GPUs com 2x memórias em sistemas otimizados para desempenho em 1U e 4U, com NVLink de próxima geração, nossos clientes podem acelerar suas aplicações e inovações para ajudar a resolver os problemas mais complexos e desafiadores do mundo".

"Clientes empresariais irão se beneficiar de um novo nível de eficiência em computação com os servidores de alta densidade da Supermicro otimizados para GPUs de centros de dados NVIDIA Tesla V100 32GB", disse o vice-presidente e gerente geral de computação acelerada da NVIDIA, Ian Buck. "O dobro da memória, com drives V100 até 50% mais rápidos, resulta em aplicações complexas de aprendizagem profunda e científicas e melhora a produtividade do desenvolvedor por reduzir a necessidade de otimizar para memória".

"Na Preferred Networks, continuamos a alavancar os servidores GPU em 4U de alto desempenho da Supermicro para alimentar com sucesso nossos supercomputadores privados", disse o diretor de tecnologia da Preferred Networks, Ryosuke Okuta. "Esses sistemas avançados já estão alimentando nossas atuais aplicações de supercomputador e já iniciamos o processo de implementação dos novos sistemas otimizados de GPU em 4U da Supermicro, equipados com GPUs NVIDIA Tesla V100 32GB para acionar nossos novos supercomputadores privados vindouros".

A Supermicro também está exibindo o sistema otimizado para desempenho SuperServer 4029GR-TRT2 em 4U, que pode dar suporte a até 10 aceleradores PCI-E NVIDIA Tesla V100, com projeto de PCI-E complexo de raiz única inovador e otimizado para GPU da Supermicro, que melhora substancialmente o desempenho da comunicação ponto a ponto da GPU. Para uma densidade ainda maior, o SuperServer 1029GQ-TRT dá suporte a até quatro aceleradores NVIDIA Tesla V100 PCI-E GPU em apenas 1U de espaço de rack e o novo SuperServer 1029GQ-TVRT dá suporte a quatro aceleradores de GPU NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB em 1U.

Com a convergência de analítica de big data e aprendizagem de máquina, as últimas arquiteturas da NVIDIA GPU e algoritmos aperfeiçoados de aprendizagem de máquina, aplicações de aprendizagem profunda requerem o poder de processamento de múltiplas GPUs, que devem se comunicar de forma eficiente e eficaz, para expandir a rede da GPUs. O sistema de GPU de raiz única da Supermicro possibilita a múltiplas GPUs se comunicarem de forma eficiente, para minimizar a latência de maximizar o rendimento, como medido pelo P2PBandwidthTest.da NCCL.

Para obter informações completas sobre as linhas de produtos do sistema NVIDIA GPU da Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

