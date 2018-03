Nuovi sistemi Intelligenza Artificiale e Machine Learning scalabili di Supermicro con 8 NVIDIA Tesla V100 e GPU NVLink con prestazioni e densità di sistema superiori

Per poter usufruire di un'accelerazione massima per applicazioni altamente parallele come l'intelligenza artificiale (AI), apprendimento profondo, auto che si guidano da sole, città intelligenti, settore sanitario, big data, HPC, realtà virtuale e altro, il nuovo sistema 4U di Supermicro con tecnologia di interconnessione NVIDIA NVLink™ di prossima generazione è ottimizzato per prestazioni massime. SuperServer 4029GP-TVRT supporta otto acceleratori GPU NVIDIA Tesla V100 32GB SXM2 con banda GPU-a-GPU massima per applicazioni cluster e iperscalabili. Integrando la tecnologia NVIDIA NVLink più recente con una banda cinque volte superiore a PCI-E 3.0, questo sistema dispone di regioni termiche per GPU e CPU indipendenti, che garantiscono prestazioni senza compromessi e stabilità nei carichi di lavoro più esigenti.

"Nei test interni di riferimento iniziali, il nostro sistema 4029GP-TVRT ha raggiunto le 5.188 immagini per secondo su carichi di lavoro ResNet-50 e 3.709 immagini per secondo su InceptionV3," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Abbiano inoltre notato degli aumenti interessanti nelle prestazioni, quasi lineari, durante la scalatura di più sistemi utilizzando GPU Direct RDMA. Grazie alle nostre innovazioni più recenti che integrano le nuove GPU NVIDIA V100 32GB PCI-E e V100 32GB SXM2 con memoria due volte superiore nei sistemi 1U e 4U ottimizzati per le prestazioni con NVLink di prossima generazione, i nostri clienti possono accelerare le proprie applicazioni e innovazioni per aiutare a risolvere i problemi più complessi e le sfide del mondo."

"I clienti enterprise potranno sfruttare un nuovo livello di efficienza di calcolo grazie ai server a densità elevata di Supermicro ottimizzati per le GPU NVIDIA Tesla V100 32GB dei data center," ha dichiarato Ian Buck, Vice presidente e Direttore generale del calcolo accelerato di NVIDIA. "Il raddoppio della memoria con V100 offre risultati fino al 50 percento più veloci su applicazioni di apprendimento profondo e scientifiche complesse e migliora la produttività degli sviluppatori riducendo la necessità di ottimizzare la memoria."

"In Preferred Networks, continuiamo a sfruttare i server GPU 4U a prestazioni elevate di Supermicro per potenziare i nostri supercomputer privati," ha dichiarato Ryosuke Okuta, CTO di Preferred Networks. " Questi sistemi all'avanguardia stanno già potenziando le nostre attuali applicazioni di supercomputer e abbiamo già iniziato il processo di distribuzione dei nuovi sistemi GPU 4U ottimizzati di Supermicro con GPU NVIDIA Tesla V100 da 32 GB per gestire i nostri nuovi supercomputer privati in arrivo."

Supermicro sta inoltre dimostrando che il sistema 4U SuperServer 4029GR-TRT2 dalle prestazioni ottimizzate può supportare fino a 10 acceleratori PCI-E NVIDIA Tesla V100 con design PCIe complesso a radice singola innovativa e GPU ottimizzata di Supermicro, che migliora in modo deciso le prestazioni di comunicazione peer-to-peer della GPU. Per una densità ancora maggiore, il SuperServer 1029GQ-TRT supporta fino a quattro acceleratori GPU NVIDIA Tesla V100 PCI-E in uno spazio rack 1U, mentre il nuovo SuperServer 1029GQ-TVRT supporta quattro acceleratori GPU NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB in 1U.

Con la convergenza delle analisi big data e machine learning, le architetture GPU NVIDIA più recenti, e gli algoritmi machine learning migliorati, le applicazioni di apprendimento profondo richiedono la potenza di elaborazione di più GPU che possono comunicare in modo efficiente ed efficace per espandere la rete GPU. Il sistema GPU a root singola di Supermicro consente a più GPU NVIDIA di comunicare in modo efficiente per ridurre la latenza e migliorare la velocità di trasmissione come indicato da NCCL P2PBandwidthTest.

Per informazioni complete sulla linea di prodotti del sistema Supermicro NVIDIA GPU, visitare https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

