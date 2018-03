Новые гибкие системы ИИ и машинного обучения от Supermicro с поддержкой 8 ГП NVIDIA Tesla V100 на базе NVLink обеспечивают превосходную производительность и максимальную плотность системы

Новая система 4U от Supermicro с использованием технологии межкомпонентного соединения нового поколения NVIDIA NVLink™ оптимизирована под максимальные параметры производительности, обеспечивая высочайшие показатели ускорения параллельных приложений в таких сферах, как искусственный интеллект (ИИ), глубинное обучение, беспилотные автомобили, «умные города», здравоохранение, большие данные, НРС, виртуальная реальность и т.д. SuperServer 4029GР-TVRT поддерживает восемь графических процессоров NVIDIA Tesla V100 32 ГБ SXM2 с максимальной полосой пропускания между ГП для важных кластеров высокопроизводительных вычислений и гипермасштабных рабочих нагрузок. Система, оснащённая новейшей технологией NVIDIA NVLink с пропускной способностью, в пять раз превышающей показатели PCI-E 3.0, отличается конструкцией с независимым термальным зонированием ГП и ЦП, что обеспечивает бескомпромиссную производительность и стабильность при самых требовательных рабочих нагрузках.

«В ходе первичных внутренних контрольных испытаний наша система 4029GP-TVRT продемонстрировала способность получать 5 188 изображений в секунду в модели ResNet-50 и 3 709 изображений в секунду при рабочей нагрузке InceptionV3, - отметил президент и главный исполнительный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Мы также наблюдали впечатляющий, почти линейный рост производительности при применении нескольких систем с использованием технологии удалённого прямого доступ к памяти ГП (GPU Direct RDMA). Наши инновации, предполагающие использование новейших ГП NVIDIA V100 32 ГБ PCI-E и V100 32 ГБ SXM2 с двойным объёмом памяти оптимизированных системах 1U и 4U с NVLink нового поколения, позволяют клиентам ускорять работу приложений и создание инновационных решений для сложнейших проблем человечества».

«Корпоративные клиенты смогут извлечь пользу из принципиально нового уровня эффективности вычислений с использованием высокоплотных серверов Supermicro, оптимизированных под параметры ГП NVIDIA Tesla V100 32 ГБ, - прокомментировал вице-президент и генеральный директор по вопросам ускоренных вычислений компании NVIDIA Иэн Бак (Ian Buck). - Удвоенный объём памяти в V100 приводит к 50-процентному повышению скорости сложных операций глубинного обучения и других научных приложений, а также улучшает производительность разработки ПО, уменьшая необходимость в оптимизации под параметры памяти».

«Мы продолжаем использовать высокопроизводительные ГП-серверы 4U от Supermicro для успешной работы наших частных суперкомпьютеров, - отметил главный технологический директор Preferred Networks Риосуке Окута (Ryosuke Okuta), - Эти сверхсовременные системы уже обеспечивают функционирование наших текущих суперкомпьютерных приложений, и мы начали процесс внедрения новых оптимизированных решений 4U с применением ГП NVIDIA Tesla V100 32 ГБ для наших будущих супервычислительных систем».

Supermicro также представляет систему 4U SuperServer 4029GR-TRT2 с оптимизированной производительностью, способную поддерживать до 10 ускорителей PCI-E NVIDIA Tesla V100 с инновационной оптимизированной однокоренной конструкцией PCI-E от Supermicro, что значительно повышает эффективность одноранговой коммуникации между графическими процессорами. Для дополнительного повышения плотности SuperServer 1029GQ-TRT поддерживает до четырёх ГП-ускорителей NVIDIA Tesla V100 PCI-E в небольшом пространстве стойки 1U, а новый SuperServer 1029GQ-TVRT обеспечивает поддержку четырёх ускорителей NVIDIA Tesla V100 SXM2 32 ГБ в форм-факторе 1U.

В результате конвергенции аналитики больших данных и машинного обучения, с появлением новых архитектур ГП NVIDIA и оптимизированных алгоритмов машинного обучения, приложения глубинного обучения стали нуждаться в обрабатывающей мощности нескольких ГП, способных осуществлять эффективную коммуникацию для расширения сети графических процессоров. Однокоренная система графических процессоров от Supermicro обеспечивает эффективную взаимосвязь нескольких ГП, тем самым минимизируя время задержки и максимально повышая пропускную способность, что подтверждается результатами испытаний NCCL P2PBandwidthTest.

Подробную информацию о ГП-системах NVIDIA от Supermicro можно получить по ссылке https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm .

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

