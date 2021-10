Nowa, dynamiczna instalacja artystyczna autorstwa Kenzo Digital wzbogaci panoramę Nowego Jorku na SUMMIT One Vanderbilt

„Nowy Jork jest moim domem, moim nieustającym źródłem inspiracji; ukształtował mnie i dał mi tak wiele – powiedział Kenzo Digital. - Dzięki projektowi >> Air (Powietrze)<< pragnę stworzyć przestrzeń, która dzieli się oszałamiającym poczuciem aspiracji i inspiracji, jakie daje mi Nowy Jork z każdym, kto ją odwiedza – to znak możliwości nawiązujący do wszystkiego tego, czym Nowy Jork jest, może być i będzie".

„Air" to spacerowe doświadczenie artystyczne, które rozpoczyna się po wejściu do SUMMIT One Vanderbilt sąsiadującego z Grand Central Terminal i rozciąga się przez lustrzaną, wypełnioną światłem windę, która wjeżdża na wysokość tysiąca stóp, na 91 piętro. Na szczycie budynku „Air" oferuje odwiedzającym wielopiętrową, wieloprzestrzenną przygodę, która rzuca wyzwanie ich wyobrażeniom o fizycznej rzeczywistości, mieście, które ich otacza oraz ich poczuciu własnej tożsamości.

„Air" jest opowieścią o charakterze zarówno dosłownym, jak i przenośnym. Dzięki zastosowaniu szklanych luster na każdej powierzchni konstrukcyjnej „Air" wydaje się być bezkresne, bez ustalonej formy i oferuje każdemu zwiedzającemu, w każdym momencie, niepowtarzalne doświadczenie. Ponieważ wszystko jest lustrzanym odbiciem, każdy krok zmienia układ tego, co widzą zwiedzający, z niewiarygodną złożonością i skalą, jakby na przekór fizyce. „Air" obezwładnia świat, a proces odnajdywania nowej równowagi otwiera poczucie elementarnej ciekawości.

Projekt ten to zanurzenie w naturze, w samym sercu Manhattanu, porównywane do Central Parku na niebie. Dzięki unikalnemu punktowi widokowemu projekt „Air" wprowadza środowisko zewnętrzne do przestrzeni, a następnie bezgranicznie je powiększa. Niezależnie od tego, czy to wschód czy zachód słońca, błękitne czy pochmurne niebo, deszcz czy śnieg, wewnątrz „Air" każda formacja pogodowa wyczarowuje odkrywczy świat, który zapewnia nieskończone możliwości eksploracji.

Oprócz niezwykłej namacalności „Air" jest żywą, oddychającą istotą, wyrażającą się poprzez multisensoryczne wykorzystanie dźwięku, oświetlenia, scenografii i mechanizmu gry. Jest to historia, która rozwija się z każdą kolejną przestrzenią, wprowadzając zwiedzających coraz głębiej w przeżycia, aż w końcu stają się oni jej częścią. Choć projekt „Air" jest głęboko osobisty, ujawnia on wspólną świadomość, zapraszając zwiedzających w każdym wieku do przeżywania wspólnego zachwytu.

Po zachodzie słońca magia „Air" nabiera nowej formy, jako że przestrzeń jest przekształcana przez jedyną w swoim rodzaju historię światła i dźwięku, zmieniając ją w latarnię morską widoczną dla całego Nowego Jorku.

„>>Air<< to inny wymiar, w którym odkrywamy, że czas układa się na nowo tak płynnie jak widok – powiedział Kenzo Digital. - Poprzez bezgraniczne zestawienia form, >>Air<< zmusza do życia w chwili obecnej: spokojnego, świadomego, wolnego".

Kenzo zaprojektował instalację na zlecenie SUMMIT One Vanderbilt. „Air" reprezentuje śmiały, innowacyjny skok naprzód w opowiadaniu historii w przestrzeni fizycznej i niezwykły potencjał na przecięciu sztuki i zagospodarowania nieruchomości na wielką skalę. „Air" stanowi klejnot w koronie SUMMIT One Vanderbilt – jego wyjątkowe efekty iluzji są widoczne z ulic w całym mieście.

Projekt „Air" zostanie otwarty dla publiczności 21 października. Instalację można oglądać wyłącznie w Summit One Vanderbilt. Bilety dostępne w sprzedaży na stronie: https://summitov.com/tickets/

Kenzo Digital

Kenzo jest artystą, który tworzy przepełnione emocjami, zaskakujące alternatywne światy w przestrzeni fizycznej i wirtualnej. Zestawia ze sobą elementy sztuki, filmu, teatru i architektury, tworząc nowatorskie prace zmieniające wrażenia zmysłowe w służbie opowieści. Jego celem jest nie tylko dostarczenie rozrywki czy ekscytacji, ale zaangażowanie w sposób, który tworzy wspomnienia o trwałym znaczeniu.

