Nowy token ELONGATE zobowiązuje się do przekazania 1000000 USD na rzecz różnych organizacji charytatywnych

W ramach cyklu cotygodniowych transmisji na żywo zwanych imprezami charytatywnymi z udziałem zamkniętej społeczności inwestorów, Elongate przekazywał darowizny na rzecz organizacji charytatywnych, takich jak Children International, Action Against Hunger i The Ocean Cleanup. 4 kwietnia organizacja Children International przyjęła pierwszą darowiznę w wysokości 75000 USD, która została podniesiona do 325000 USD podczas ostatniej imprezy charytatywnej Elongate, odbywającej się 18 kwietnia. Action Against Hunger i The Ocean Cleanup otrzymały od społeczności Elongate w sumie 250000 USD. Kolejne zobowiązanie zostało przewidziane na rzecz fundacji Big Green, która dołączy do Elongate podczas transmitowanego na żywo wydarzenia, odbywającego się w ramach tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Big Green to organizacja non-profit założona przez Kimbala Muska i Hugo Mathesona, której misją jest tworzenie bezpiecznych i przyjaznych dzieciom przestrzeni, w których mogą się uczyć i rozwijać.