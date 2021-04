El nuevo token de criptodivisa ELONGATE promete un total de USD 1.000.000 a diversas organizaciones benéficas

En una serie de transmisiones en vivo semanales, llamadas fiestas benéficas, con su estrecha comunidad de inversionistas, Elongate ha hecho donaciones a organizaciones benéficas como Children International, Action Against Hunger y The Ocean Cleanup. El 4 de abril, Children International aceptó una primera donación de USD 75.000, un monto que se incrementó a USD 325.000 en la última fiesta benéfica de Elongate el pasado 18 de abril. Action Against Hunger y The Ocean Cleanup han recibido un total de USD 250.000 de parte de la comunidad de Elongate. Se ha reservado otra promesa de ayuda para Big Green, quien participará junto con Elongate en un evento de transmisión en vivo en línea con las celebraciones del Día de la Tierra de este año. Big Green es una organización sin fines de lucro fundada por Kimbal Musk y Hugo Matheson con la misión de crear lugares saludables donde los niños puedan aprender y crecer.