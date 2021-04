Le nouveau jeton de crypto-monnaie ELONGATE promet un total de 1 000 000 USD à plusieurs associations caritatives

Dans une série de diffusions hebdomadaires en direct appelées « galas de charité » avec sa communauté très unie d'investisseurs, Elongate a fait des dons à des associations caritatives, dont Children International, Action contre la faim et The Ocean Cleanup. Le 4 avril, Children International a accepté un premier don de 75 000 USD, montant qui a été porté à 325 000 USD lors du dernier gala de charité d'Elongate le 18 avril dernier. Action contre la faim et The Ocean Cleanup ont reçu un total de 250 000 USD de la communauté d'Elongate. Une autre promesse de don a été octroyée à Big Green, qui se joindra à Elongate lors d'un événement en direct dans le cadre des célébrations du Jour de la Terre de cette année. Big Green est une association sans but lucratif fondée par Kimbal Musk et Hugo Matheson, dont la mission consiste à créer des endroits sains où les enfants peuvent apprendre et grandir.

Elongate est un jeton de crypto-monnaie qui est né d'un tweet daté du 25 mars par l'icône de la technologie et philanthrope milliardaire Elon Musk. Depuis lors, un développeur de blockchain a créé Elongate, un jeton axé sur la communauté, qui intègre la nature générale du commerce cryptographique avec des initiatives caritatives. Quelques jours après sa création, les membres de la communauté se sont organisés pour maintenir, administrer et étendre le projet. Elongate est actuellement dirigé par son directeur général Lorenzo Andree, informaticien d'affaires basé en Suisse. L'équipe est en pleine croissance et s'engage à poursuivre le développement de ses opérations. À l'heure actuelle, Elongate n'a aucune affiliation avec Elon Musk.

À la lumière des nombreuses initiatives passionnantes et communes d'Elongate, Gene Rhode Fuensalida Pantig, directeur du marketing chez Elongate, a expliqué : « Elongate a un objectif concret de servir de "porte d'entrée" aux initiatives numériques afin qu'elles se développent dans le monde réel. L'univers de la crypto-monnaie est une puissance inexploitée où ses partisans, issus de tous les horizons, sont prêts à aider au changement du monde. La charité fait partie intégrante de l'écosystème d'Elongate et nous visons à le prouver à l'avenir en élargissant notre offre. Outre les initiatives caritatives, nous sommes également en train de déployer une plateforme de lancement de NFT et d'autres innovations cryptographiques. Elongate est en mesure de diversifier son identité non seulement dans l'espace numérique et cryptographique, mais aussi dans le monde réel. »

À l'heure actuelle, Elongate se compose d'une communauté de plus de 250 000 détenteurs, avec un suivi total de plus de 140 000 personnes sur l'ensemble de ses plateformes et canaux. Pour en savoir plus sur Elongate, visitez https://www.elongate.cc/.

Pour en savoir plus sur Elongate, consultez son site Web officiel https://www.elongate.cc/, son compte Facebook https://www.facebook.com/elongate.cc et suivez-le sur Instagram (@elongate.cc).

À propos de Children International

L'organisation humanitaire mondiale à but non lucratif, Children International, dont le siège est à Kansas City dans le Missouri aux États-Unis, s'efforce d'aider à mettre fin au cycle de la pauvreté générationnelle. Grâce à une approche personnalisée à long terme, Children International soutient les enfants et les jeunes pendant les vingt premières années de leur vie, en leur donnant accès à l'information et l'inspiration dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la responsabilisation grâce à l'acquisition de compétences pratiques et à l'emploi. Lorsque les jeunes ont les moyens de transformer leur propre vie, ils transforment également celle de leur famille et de leur communauté et, par conséquent, multiplient le bien dans le monde. Pour savoir comment soutenir la mission de Children International, notamment avec des dons en crypto-monnaie, visitez https://www.children.org/.

À propos d'Action contre la faim

Action contre la faim est le spécialiste mondial de la faim et le chef de file d'un mouvement mondial qui vise à sauver des vies en éliminant la faim dans le monde. Depuis plus de 40 ans, l'organisation humanitaire et de développement est en première ligne, traitant et luttant contre la faim dans près de 50 pays. Elle s'est occupée de plus de 17 millions de personnes sur la seule année 2019.

À propos de The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup développe des technologies de pointe pour débarrasser les océans du plastique. Fondée en 2013 par Boyan Slat, The Ocean Cleanup emploie maintenant environ 95 ingénieurs et chercheurs. La fondation a son siège à Rotterdam, aux Pays-Bas.

À propos de Big Green

Big Green est un organisme national sans but lucratif voué à la création d'endroits sains où les enfants peuvent apprendre et grandir. Grâce à des espaces d'apprentissage, des jardins et des programmes en plein air, Big Green établit des liens entre l'éducation et la santé et offre des expériences qui engagent l'enfant dans son ensemble. Fondé en 2011 par Kimbal Musk et Hugo Matheson pour lutter contre les inégalités en matière de santé liées à l'alimentation, Big Green s'est depuis développé pour être présent dans près de 650 écoles à Los Angeles, Denver, Chicago, Memphis, Detroit, Indianapolis et Pittsburgh. Il soutient les élèves, les enseignants et les familles grâce à des programmes scolaires, en ligne et à la maison. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://biggreen.org/ ou le suivre sur Twitter et Instagram @BigGreen.

