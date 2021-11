NTC et Aspen annoncent le résultat positif de la SAHPRA pour l'association à dose fixe de lévofloxacine et dexaméthasone en collyre multidoses

MILAN, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- NTC Srl, société pharmaceutique axée sur la recherche et le développement dont le siège est en Italie, et Aspen Pharmacare Holdings Limited (« Aspen »), société pharmaceutique mondiale spécialisée et de marque dont le siège est en Afrique du Sud, ont annoncé aujourd'hui que l'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (« SAHPRA ») a approuvé la première association fixe d'un antibiotique à usage ophtalmique à base de quinolone (lévofloxacine) avec un stéroïde anti-inflammatoire (dexaméthasone) en collyre, indiquée pour la prévention et le traitement de l'inflammation, et pour la prévention de l'infection associée à la chirurgie de la cataracte chez l'adulte.

NTC a accordé à Aspen la licence et les droits de commercialisation de son produit breveté de recherche et développement en Afrique du Sud et dans d'autres pays d'Afrique, et a soutenu pleinement Aspen sur le plan technique et réglementaire qui a obtenu l'autorisation de commercialisation du produit en Afrique du Sud.

« Nous sommes fiers de ce partenariat stratégique avec une grande entreprise comme Aspen », déclare Riccardo Carbucicchio, président et directeur général de NTC. Nous sommes ravis d'avoir obtenu une approbation réglementaire en deux fois moins de temps que les délais habituels. Nous sommes convaincus que de nombreux patients opérés de la cataracte bénéficieront de notre innovation en Afrique du Sud », ajoute-t-il.

Richelle Crots, directrice régionale d'Aspen Pharmacare, SA Commercial, a déclaré : « Aspen est heureuse de conclure un partenariat sud-africain avec NTC pour commercialiser cette nouvelle combinaison destinée à prévenir et à traiter l'inflammation oculaire, et à prévenir l'infection associée à la chirurgie de la cataracte chez les adultes. Ce partenariat renforce la vision d'Aspen qui consiste à fournir aux patients des produits abordables de haute qualité. Nous sommes ravis de nous être vu offrir l'opportunité de lancer ce produit innovant dans le secteur du marché de l'ophtalmologie à l'échelle locale. »

Ce nouveau produit de NTC à association fixe fait désormais l'objet d'un partenariat et d'une autorisation de mise sur le marché par NTC dans près de 80 pays dans le monde.

À propos de NTC

Basée à Milan en Italie, NTC est une société pharmaceutique avec des distributeurs et des partenaires répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Elle est engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie, ainsi que dans d'autres domaines thérapeutiques, notamment le gastro-métabolisme, la gynécologie et la pédiatrie. NTC propose à ses partenaires, actuellement près de 250 entreprises, des produits pharmaceutiques innovants répondant aux normes de qualité élevées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ntcpharma.com

À propos d'Aspen

Basée à Durban, en Afrique du Sud, Aspen est un partenaire de choix car il s'agit d'une multinationale pharmaceutique mondiale spécialisée et de marque, présente à la fois sur les marchés des pays émergents et industrialisés. Aspen améliore la santé des patients dans plus de 150 pays grâce à ses médicaments abordables de haute qualité. Active à chaque étape de la chaîne de valeur, Aspen se diversifie idéalement par sa situation géographie, ses produits et ses capacités de fabrication. Les principaux secteurs d'activité du groupe sont la fabrication et les produits pharmaceutiques commerciaux comprenant les marques régionales et les marques de produits pharmaceutiques stériles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.aspenpharma.com/

