NTC renforce l'interaction numérique des clients avec Veeva CRM multicanal

Une société pharmaceutique italienne accélère son parcours de transformation numérique en Espagne et en Italie

BARCELONE, Espagne, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que NTC Srl va déployer Veeva CRM multicanal en Italie et en Espagne. Veeva CRM permettra aux équipes commerciales de NTC d'interagir plus efficacement avec les professionnels de la santé (HCP), en personne et sur l'ensemble des canaux numériques, accélérant ainsi le parcours de NTC vers l'excellence numérique.

NTC remplacera son système CRM existant par une solution avancée qui permettra à ses équipes commerciales de collaborer plus efficacement et de gagner en visibilité sur l'activité des clients. Avec Veeva CRM, les équipes de terrain de NTC peuvent suivre leurs performances, visualiser les résultats marketing et quantifier leur impact pour favoriser l'amélioration continue. Les représentants auront également accès à des informations exploitables en temps réel au point d'exécution via Veeva CRM MyInsights pour forger des relations plus étroites avec les HCP en leur offrant les informations dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin, dans l'appareil de leur choix.

« Notre partenariat avec Veeva renforce notre capacité à normaliser les processus et à accélérer notre transformation numérique dans toutes les régions », a déclaré Andrea Boccardi, responsable du marketing et de l'excellence commerciale chez NTC. « Veeva CRM multicanal nous aidera à renforcer nos relations avec les HCP en offrant la meilleure expérience client sur l'ensemble des canaux numériques. »

« De plus en plus d'entreprises émergentes du secteur des sciences de la vie en Europe, comme NTC, utilisent Veeva CRM pour rassembler leur contenu numérique, leurs canaux et leurs connaissances en un seul endroit afin d'améliorer l'expérience client », a déclaré Philipp Luik, vice-président de la stratégie commerciale chez Veeva Europe. « Nous sommes fiers de nous associer à NTC pour élargir son approche numérique en matière d'interaction des clients. »

Dans le cadre de son déploiement CRM multicanal, NTC utilisera également Veeva CRM Mobile, Veeva CRM MyInsights, Veeva CRM Approved Email et Veeva CLM . Découvrez comment Veeva aide les entreprises du secteur des sciences de la vie, comme NTC, à tirer le meilleur parti de l' interaction hybride .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

À propos de NTC

Une société pharmaceutique basée à Milan, Italie, avec des partenaires et des distributeurs dans plus de 100 pays. NTC mène des activités de recherche, de développement, d'enregistrement et de commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie, en pédiatrie, en gynécologie et en gastroentérologie. NTC offre à plus de 200 partenaires des produits pharmaceutiques standard innovants et de haute qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ntcpharma.com .

