NTC stärkt digitale Kundenbindung mit Multichannel Veeva CRM

BARCELONA, Spanien, 16. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass die NTC Srl die Multichannel CRM-Lösung von Veeva in Italien und Spanien einsetzen wird. Veeva CRM wird es den Vertriebsteams von NTC ermöglichen, sowohl persönlich als auch über digitale Kanäle effektiver mit Medizinern in Kontakt zu treten und so den Weg von NTC zu digitaler Exzellenz zu beschleunigen.

NTC wird sein bestehendes CRM-System durch eine fortschrittliche Lösung ersetzen, die es den Vertriebsteams ermöglicht, effektiver zusammenzuarbeiten und einen besseren Einblick in die Kundenaktivitäten zu erhalten. Mit Veeva CRM können die Außendienstteams von NTC ihre Leistung verfolgen, Marketingergebnisse einsehen und ihre Wirkung quantifizieren, um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Der Außendienst hat über Veeva CRM MyInsights auch Zugang zu Echtzeit-Informationen vor Ort, um die Beziehungen zu den Ärzten zu vertiefen, indem sie die benötigten Informationen zum richtigen Zeitpunkt und auf dem von ihnen bevorzugten Gerät erhalten.

„Die Partnerschaft mit Veeva fördert unsere Fähigkeit, Prozesse zu standardisieren und unsere digitale Transformation in allen Regionen zu beschleunigen", erklärte Andrea Boccardi, verantwortlich für Marketing und Commercial Excellence bei NTC. „Multichannel Veeva CRM wird uns dabei helfen, unsere Beziehungen zu den Ärzten zu stärken, indem wir über alle digitalen Kanäle das beste Kundenerlebnis bieten."

„Immer mehr aufstrebende Life-Science-Unternehmen in Europa, wie NTC, nutzen Veeva CRM, um ihre digitalen Inhalte, Kanäle und Erkenntnisse an einem Ort zusammenzuführen und so das Kundenerlebnis zu verbessern", erläuterte Philipp Luik, Vice President Commercial Strategy bei Veeva Europe. „Wir sind stolz darauf, mit NTC zusammenzuarbeiten, um ihren digitalen Ansatz zur Kundenbindung zu erweitern."

Als Teil seiner Multichannel-CRM-Implementierung wird NTC auch Veeva CRM Mobile, Veeva CRM MyInsights, Veeva CRM Approved Email und Veeva CLM einsetzen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Veeva Life-Science-Unternehmen wie NTC dabei hilft, das Beste aus hybridem Engagement zu machen.

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1.000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu .

Ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Mailand, mit Partnern und Distributoren in mehr als 100 Ländern. NTC beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln in den Bereichen Augenheilkunde, Kinderheilkunde, Gynäkologie und Gastroenterologie. NTC bietet mehr als 200 Partnern innovative und hochwertige pharmazeutische Standardprodukte. Weitere Informationen finden Sie unter www.ntcpharma.com .

