NTT DOCOMO BUSINESS geht Partnerschaft mit 24/7 Software ein, um eine intelligente Stadionlösung auf den Markt zu bringen

Partnerschaft unterstützt intelligenteren Betrieb von Veranstaltungsorten in Japan, Südkorea und Taiwan

BOCA RATON, Fla., 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- NTT DOCOMO BUSINESS, Inc . hat eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit dem in den USA ansässigen SaaS-Marktführer im Bereich Facility Management, 24/7 Software, Inc . geschlossen.

Diese Partnerschaft wird die cloudbasierte Plattform von 24/7 Software, die intelligentere Abläufe für Stadien, Arenen und gewerbliche Einrichtungen unterstützt, in diese Märkte einführen.

Die Plattform vereint Vorfallmanagement, Fundbüro, Besucheranfragen und Wartungsarbeiten in einem mobilen System und bietet Teams Echtzeit-Einblicke, um die Effizienz, Sicherheit und das Besuchererlebnis zu verbessern.

Darüber hinaus wird NTT DOCOMO BUSINESS Integrationen mit bestehenden Informations- und Kommunikationstechnologie-Infrastrukturen (ICT) und -Diensten vorschlagen, um umfassende Lösungen anzubieten.

1. Hintergrund

Der Stadionmarkt hat sich erweitert; mit dem Wachstum und der zunehmenden Multifunktionalität der Veranstaltungsorte hat auch die Komplexität der betrieblichen Aufgaben zugenommen, wodurch Effizienz von entscheidender Bedeutung geworden ist.

Viele Veranstaltungsorte arbeiten derzeit mit unterschiedlichen Lösungen, was die Optimierung und Datenanalyse erschwert und zu uneinheitlichen Verbesserungsmaßnahmen führt.

Angesichts des zu erwartenden zunehmenden Arbeitskräftemangels besteht ein klarer Bedarf, die Mitarbeiter durch operative Digitalisierung auf höherwertige Tätigkeiten umzuschulen.

NTT DOCOMO BUSINESS, das die digitale Transformation in Stadien, Arenen und Hotels unterstützt hat, wird die 24/7-Software einführen, um die betriebliche Effizienz weiter zu steigern.

2. Überblick über 24/7 Software

24/7 Software ist eine Veranstaltungsort-Management-Plattform, der Veranstaltungsorte der wichtigsten professionellen Sportligen Nordamerikas vertrauen. Es wurde entwickelt, um Betriebsstrukturen mit mehreren Standorten und Anbietern zu unterstützen und ermöglicht eine zentralisierte Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Vorfällen.

Mithilfe einer mobilen App können Mitarbeiter den Status von Vorfällen in Echtzeit überprüfen und aktualisieren, während die zentrale Leitstelle den Fortschritt überwacht. APIs ermöglichen die Integration mit externen Systemen, um die Erkennung und Benachrichtigung von Vorfällen zu automatisieren.

Diese Funktionen verbessern die Betriebseffizienz und das Gästeerlebnis, indem sie die Reaktionszeiten auf Vorfälle um etwa 25 % reduzieren.

24/7 Software bietet bewährte globale Best Practices, die an die besonderen Anforderungen japanischer Veranstaltungsorte angepasst und lokalisiert werden können.

3. Zukünftige Entwicklung

Die Fighters Sports & Entertainment Co., Ltd. hat die 24/7-Software bereits im Es Con Field Hokkaido in Japan eingeführt und damit messbare Verbesserungen erzielt.

NTT DOCOMO BUSINESS wird dabei behilflich sein, ein lokalisiertes Support-Framework zu etablieren, das auf die Bedürfnisse von Sportorganisationen und Veranstaltungsortbetreibern zugeschnitten ist.

Über die Systemimplementierung hinaus wird NTT DOCOMO BUSINESS umfassende Smart-Stadium-Lösungen anbieten, die Online-Ticketing, Kommunikations-Apps und ICT-Technologien integrieren.

Das Unternehmen plant eine Expansion in die Bereiche Arenen, Gewerbeeinrichtungen und Stadtentwicklungsprojekte, wobei eine breitere Expansion auf dem asiatischen Markt in Betracht gezogen wird.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit NTT DOCOMO BUSINESS, um unsere Plattform in diesen drei Märkten einzuführen, die unsere große Leidenschaft für Sport und Unterhaltung teilen", erklärte Justin King, Executive Vice President, Sales & Marketing, 24/7 Software, Inc. „Als weltweit führender Anbieter von Veranstaltungstechnik haben wir aus erster Hand erfahren, was erstklassige Organisationen benötigen, um sichere, effiziente und außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen. Gemeinsam mit NTT DOCOMO BUSINESS freuen wir uns darauf, innovative, datengestützte Lösungen anzubieten, die die Sicherheit verbessern, das Gästeerlebnis steigern und Peace of Mind for the World's Greatest Properties™" gewährleisten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2643413/247_Software_Logo.jpg