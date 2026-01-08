NTT DOCOMO BUSINESS se asocia con 24/7 Software para lanzar una solución para estadios inteligentes

Esta colaboración servirá para impulsar operaciones más inteligentes en recintos deportivos de Japón, Corea del Sur y Taiwán

BOCA RATON, Fla., 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. ha firmado un acuerdo de distribución exclusivo con el líder estadounidense en SaaS de gestión de instalaciones 24/7 Software, Inc.

Esta alianza llevará a estos mercados la plataforma en la nube de 24/7 Software, que facilita operaciones más inteligentes para estadios, arenas e instalaciones comerciales.

La plataforma unifica la gestión de incidentes, objetos perdidos, solicitudes de visitantes y operaciones de mantenimiento en un único sistema móvil, ofreciendo a los equipos información en tiempo real para mejorar la eficiencia, la seguridad y la experiencia de los visitantes.

Además, NTT DOCOMO BUSINESS propondrá integraciones con la infraestructura y los servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) existentes para ofrecer soluciones integrales.

1. Antecedentes

El mercado de estadios se ha expandido; a medida que los recintos crecen y se vuelven más multifuncionales, la complejidad de las tareas operativas ha aumentado, lo que hace que la eficiencia sea crucial.

Muchos recintos operan actualmente con soluciones dispares, lo que dificulta la optimización y el análisis de datos, lo que dificulta la diversificación de los esfuerzos de mejora.

Ante la previsión de que la escasez de mano de obra empeore, existe una clara necesidad de reorientar a los empleados hacia trabajos de mayor valor añadido mediante la digitalización operativa.

NTT DOCOMO BUSINESS, que ha impulsado la transformación digital en estadios, arenas y hoteles, introducirá un software 24/7 para mejorar aún más la eficiencia operativa.

2. Descripción general de 24/7 Software

24/7 Software es una plataforma de gestión de recintos en la que confían los recintos de las principales ligas deportivas profesionales de Norteamérica. Está diseñada para soportar estructuras operativas multisede y multiproveedor, lo que permite la gestión centralizada de todo el ciclo de vida de los incidentes.

Mediante una aplicación móvil, el personal puede consultar y actualizar el estado de los incidentes en tiempo real, mientras que la sala de control central supervisa el progreso. Las API permiten la integración con sistemas externos para automatizar la detección y notificación de incidentes.

Estas funciones impulsan mejoras en la eficiencia operativa y la experiencia de los huéspedes, al reducir los tiempos de respuesta ante incidentes en aproximadamente un 25 %.

24/7 Software ofrece las mejores prácticas globales comprobadas que se pueden adaptar y localizar a las necesidades específicas de los recintos japoneses.

3. Desarrollo futuro

Fighters Sports & Entertainment Co., Ltd. ya ha lanzado un software 24/7 en el Es Con Field Hokkaido (Japón), logrando mejoras mensurables.

NTT DOCOMO BUSINESS ayudará a establecer un marco de soporte localizado, adaptado a las necesidades de las organizaciones deportivas y los operadores de recintos.

Además de la implementación del sistema, NTT DOCOMO BUSINESS ofrecerá soluciones integrales para estadios inteligentes que integran la venta de entradas en línea, aplicaciones de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

La compañía planea expandirse a estadios, instalaciones comerciales y proyectos de desarrollo urbano, y está considerando una expansión más amplia al mercado asiático.

"Estamos encantados de asociarnos con NTT DOCOMO BUSINESS para llevar nuestra plataforma a estos tres mercados que comparten nuestra profunda pasión por los deportes y el entretenimiento", declaró Justin King, vicepresidente ejecutivo de Ventas y Marketing de 24/7 Software, Inc. "Como líder mundial en tecnología para la operación de recintos, hemos aprendido de primera mano lo que las organizaciones de primer nivel necesitan para crear experiencias seguras, eficientes y excepcionales. Junto con NTT DOCOMO BUSINESS, esperamos ofrecer soluciones innovadoras basadas en datos que mejoren la seguridad, mejoren la experiencia de los huéspedes y brinden tranquilidad a las Mejores Propiedades del Mundo™".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2643413/247_Software_Logo.jpg