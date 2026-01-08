NTT DOCOMO BUSINESS s'associe à 24/7 Software pour lancer la solution Smart Stadium

Le partenariat permettra une exploitation plus intelligente des sites au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan.

BOCA RATON, Floride, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- NTT DOCOMO BUSINESS, Inc . a conclu un accord de distribution exclusif avec le leader américain du SaaS pour la gestion des installations, 24/7 Software, Inc .

Grâce à ce partenariat, la plateforme cloud de 24/7 Software, qui permet des opérations plus intelligentes dans les stades, les arénas et les installations commerciales, sera introduite sur ces marchés.

La plateforme unifie la gestion des incidents, les objets trouvés, les demandes des visiteurs et les opérations de maintenance en un seul système mobile, donnant aux équipes des informations en temps réel permettant d'améliorer l'efficacité, la sécurité et l'expérience visiteur.

En outre, NTT DOCOMO BUSINESS proposera des intégrations avec l'infrastructure et les services de technologies de l'information et de la communication (TIC) existants afin de fournir des solutions complètes.

1. Contexte

Le marché des stades s'est développé ; à mesure que les sites s'agrandissent et deviennent plus multifonctionnels, la complexité des tâches opérationnelles augmente, l'efficacité devenant alors cruciale.

De nombreux sites fonctionnent actuellement avec des solutions disparates, ce qui entrave l'optimisation et l'analyse des données et rend les efforts d'amélioration variables.

La pénurie de main-d'œuvre étant appelée à s'aggraver, il faudra manifestement réorienter les employés vers des tâches à plus forte valeur ajoutée grâce à la numérisation des opérations.

NTT DOCOMO BUSINESS, qui a soutenu la transformation numérique des stades, des arènes et des hôtels, lancera 24/7 Software pour améliorer encore davantage l'efficacité opérationnelle.

2. Présentation de 24/7 Software

24/7 Software est une plateforme de gestion de sites qui suscite la confiance des principales ligues sportives professionnelles d'Amérique du Nord. Elle est conçue pour prendre en charge des structures opérationnelles multi-sites et multi-fournisseurs, permettant une gestion centralisée de l'ensemble du cycle de vie des incidents.

À l'aide d'une application mobile, le personnel peut vérifier et mettre à jour l'état des incidents en temps réel, tandis que la salle de contrôle centrale surveille l'évolution de la situation. Les API permettent l'intégration grâce à des systèmes externes afin d'automatiser la détection et la notification des incidents.

Ces fonctionnalités permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience des clients en réduisant les temps de réponse aux incidents d'environ 25 %.

24/7 Software offre les meilleures pratiques mondiales avérées pouvant s'adapter et être localisées afin de répondre aux besoins uniques des sites japonais.

3. Développement futur

Fighters Sports & Entertainment Co. Ltd. a déjà lancé 24/7 Software à l'Es Con Field Hokkaido au Japon et obtenu des améliorations tangibles.

NTT DOCOMO BUSINESS contribuera à la mise en place d'un cadre de soutien local adapté aux besoins des organisations sportives et des exploitants de sites.

Au-delà de la mise en œuvre du système, NTT DOCOMO BUSINESS fournira des solutions complètes pour les stades intelligents qui intègrent la billetterie en ligne, les applications de communication et les technologies de l'information et de la communication.

L'entreprise prévoit de se développer dans les arènes, les installations commerciales et les projets de développement urbain, et envisage un élargissement du marché asiatique.

« Nous sommes très heureux de nous associer à NTT DOCOMO BUSINESS pour proposer notre plateforme sur ces trois marchés qui partagent notre passion pour le sport et le divertissement », a déclaré Justin King, vice-président exécutif des ventes et marketing 24/7 de Software, Inc. «En tant que leader mondial de la technologie d'exploitation des sites, nous avons appris sur le terrain ce dont les organisations internationales ont besoin pour créer des expériences sûres, efficaces et exceptionnelles. En collaboration avec NTT DOCOMO BUSINESS, nous nous réjouissons de proposer des solutions innovantes, basées sur les données, qui améliorent la sécurité, élèvent l'expérience client et offrent la tranquillité d'esprit aux World's Greatest Properties™.»

