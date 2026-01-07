nuEra Launches January Local Partner Sweepstakes Across Illinois
CHICAGO, Jan. 7, 2026 /PRNewswire/ -- nuEra Cannabis is kicking off the new year by doubling down on what matters most: community. Throughout January, nuEra dispensaries across Illinois are partnering with local businesses to launch their January Local Partner Sweepstakes, giving customers a chance to win prizes while supporting neighborhood favorites.
From January 5 through January 30, each participating nuEra location is teaming up with nearby small businesses to offer sweepstakes prizes that reflect the character of each community. Winners may receive $50 nuEra Cannabis gift cards, $50 local business gift cards, or partner-donated vouchers, making every giveaway feel distinctly local.
Customers can enter by visiting nuEra's sweepstakes page, selecting their preferred dispensary, and submitting an entry. Each location features its own partners and prizes, encouraging customers to support small businesses close to home while enjoying something extra along the way.
Participating local partners include Aura Holistic Wellness in Aurora, VietFive Vietnamese Coffee in Chicago, DeKalb Tattoo Company in DeKalb, Blue Pearl in the Southland, Evolution Ink in Pekin and East Peoria, and Plant Mode in Champaign-Urbana. Each partner contributes unique prizes, from wellness offerings to tattoo vouchers and curated gift sets.
nuEra's January Local Partner Sweepstakes reflects the company's long-standing commitment to the neighborhoods it serves. By collaborating with local businesses, nuEra continues to elevate community voices while creating meaningful, fun experiences for customers.
Customers can learn more by visiting any nuEra dispensary or online at nueracannabis.com. Additional details are available at www.nueracannabis.com.
Participating nuEra locations include:
Chicago, Chicago Southland, Aurora, DeKalb, Pekin, East Peoria, Champaign, Urbana, and Dubuque.
About nuEra Cannabis
nuEra Cannabis is Illinois' premier cannabis dispensary, offering a wide selection of premium products and expert staff to guide customers. Known for their commitment to quality and customer service, nuEra provides a unique and enjoyable cannabis experience with convenient locations across Illinois. For further information, please visit www.nueracannabis.com.
