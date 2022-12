PEKÍN, 15 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- La generación Z está llegando a la adultez y representa el motor del consumo y la innovación para las próximas décadas. A pesar de los desafíos y la incertidumbre causados por la pandemia de la COVID-19, los fundadores de empresas emergentes de la Gen Z están cambiando el mundo con sus propias manos.

CGTN Think Tank organizó un programa especial, "New Wind Vane: Trendsetting Gen Z and Brand Resurgence" ("Nueva veleta: la influyente generación Z y el resurgimiento de las marcas"), con ocho emprendedores y un experto para analizar cómo los jóvenes emprendedores lidian con los momentos difíciles y convierten sus sueños en realidad.

La mayoría de los oradores invitados dijeron que la Gen Z es más autónoma y de mente abierta que las generaciones anteriores. Alley Liang, fundador de la compañía de belleza Aureline&Co., señaló que la naturaleza es la nueva normalidad de la Gen Z. En tanto, Monica Chan, profesional de la educación, subrayó que la Gen Z ya no considera que los prestigiosos diplomas universitarios son la única manera de lograr el éxito.

Los fundadores de las empresas emergentes enfrentan desafíos internos y externos. Sin embargo, las amenazas externas tienden a ser más difíciles de manejar. De las siete historias de los periodos más difíciles, cuatro emprendedores estuvieron de acuerdo en que los desafíos externos, incluidos competidores poderosos, caídas en las ventas y escándalos en la industria, podrían contribuir directamente al fatal destino de una empresa incipiente.

Salvar a una empresa necesita trabajo en equipo, según Jesse Yang, el socio de EasyTransfer. Enumeró tres rasgos clave de su empleado ideal: profesionalismo, dinamismo y altruismo.

Dijo que espera que sus empleados puedan actuar como sus compañeros, poniendo los valores sociales en la misma altura que las ganancias económicas. Su empleado, Teddy, respaldó a su jefe declarando una "concordancia de estilo de vida" y "agudeza" como dos rasgos clave de personalidad que buscó en los líderes.

FUENTE CGTN Think Tank

