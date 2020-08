Nuevo estudio revela que los latinos están transformando las conexiones culturales durante la pandemia del COVID-19

NUEVA YORK, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El último informe del consumidor, Diverse Intelligence Series de Nielsen, Cultural Connectivity Transformed: How Latinos are connecting while social distancing (Transformación cultural de la conectividad: cómo se conectan los latinos durante el distanciamiento social,) explora cómo la comunidad latina se conecta durante la pandemia del COVID-19.

Como uno de los grupos que se ha visto desproporcionadamente afectado por la pérdida de empleos y los impactos en el área de la salud, los latinos han llegado a confiar más que nunca en los medios y los canales sociales para educarse, informarse y entretenerse. Y aunque este grupo continúa enfrentando desafíos significativos, no se está dando por vencido. En cambio, está aprovechando su cultura colectivista y las redes sociales virtuales para mantenerse conectados, enfrentando la tormenta desde sus raíces resilientes.

El informe demuestra cómo los influenciadores, las marcas y los medios son utilizados tanto antes del COVID como durante la pandemia, para mantener a los latinos interesados, entretenidos, pero más que nada, informados. Los datos indican que estas redes seguirán siendo los conductos confiables para transferir de información dentro de la comunidad latina durante la recuperación post pandémica.

Los latinos continúan siendo factores clave para estimular la economía del país con su inmenso poder adquisitivo, el cual aumentó en un 69% en solo nueve años, superando a los no hispanos, que aumentó en un 41% durante el mismo período de tiempo.

"Los hispanos son una cultura colectivista, que otorgan un gran valor a las necesidades de la comunidad en su conjunto y mantienen estrechas conexiones entre ellos. Cuando el COVID-19 comenzó a propagarse, las medidas de distanciamiento social impuestas amenazaron las conexiones sociales en persona en las que los latinos tanto confían", dijo Stacie de Armas, Vicepresidenta Senior de Iniciativas Estratégicas y Relacionamiento con el Consumidor. "La comunidad latina ha exhibido durante mucho tiempo un uso sobredimensionado de las conexiones digitales; sin embargo, como resultado de las circunstancias del COVID-19, los latinos intensificaron su uso de plataformas digitales, en mayor medida que el mercado total, incluido el uso de las redes sociales y canales confiables de contenido como la televisión y la radio para informarse, comunicarse, compartir experiencias y buscar apoyo".

Los datos clave del informe de la serie Diverse Intelligence incluyen:

La población hispana de los EE.UU. con frecuencia aparece en los titulares por su crecimiento y por su contribución clave para la economía, la fuerza laboral y el electorado.

Los latinos serán los principales contribuyentes al crecimiento total de la población de EE.UU. durante los próximos 40 años, lo que representa un 53% de crecimiento en los próximos cinco años y un 68% de crecimiento hasta el 2060.

Los latinos contribuirán más al crecimiento que cualquier otro segmento de la población, un factor que se intensifica por una disminución proyectada del crecimiento entre la población blanca no hispana.

En el 2019, los hispanos representaron $1.7 trillones en poder adquisitivo, equivalente al 11% del poder adquisitivo total de los EE.UU.

Los hogares multigeneracionales son el nexo de la comunidad hispana.

Los hispanos tienen un 40% más de probabilidades de vivir en hogares multigeneracionales, y la edad promedio en sus hogares es de solo 29 años, en comparación con 38 años en hogares no hispanos de los EE.UU.

Durante los próximos 10 años, la comunidad latina, la cual es mucho más joven, en función a su tamaño relativo, contribuirá en exceso a la recuperación económica, a través de la compra de viviendas y la adquisición de bienes y servicios.

Los latinos eligen contenido confiable y que sea relevante principalmente a nivel cultural, independientemente del idioma.

Los latinos se están conectando cada vez más con sus redes de confianza a través de las redes sociales. Los latinos tienen un 57% más de probabilidades de usar las redes sociales como fuente principal de información sobre el COVID-19.

Más de un tercio de los hispanos pasaron más tiempo escuchando la radio como resultado del COVID-19 (37%) en comparación con solo el 24% de los blancos no hispanos.

Un 48% de los latinos informaron que escuchar a su locutor de radio favorito les ayudó a sentirse más informados y menos estresados.

A medida que las noticias y la información de la salud con respecto al COVID-19 comenzaron a dominar nuestra vida cotidiana, el teléfono móvil se convirtió en un pilar de la conectividad.

El 98% del total de la población hispana de EE.UU. posee un dispositivo móvil, y pasa más de 30 horas por semana usando un teléfono inteligente.

Aunque hubo un número similar de noticias y programas de entrevistas en español emitidos en la categoría y el período de tiempo desde 2019 hasta 2020, vemos un aumento del 71% en la actividad de las redes sociales en torno a esos programas en comparación con el año anterior. La actividad de las redes sociales en torno a las noticias y charlas en horario estelar en inglés solo aumentó en un 17%.

El "smartphone" sirve como un conducto para que los trabajadores latinos esenciales se mantengan en contacto con sus familias, redes y fuentes de información confiables.

Conociendo el impacto desproporcionado del COVID-19 en las comunidades latinas, el 61% de los hispanos dice que ha estado viendo o escuchando las noticias con más frecuencia, en comparación con el 54% de los no hispanos.

Los videojuegos han pasado a primer plano en cuanto a las actividades de los hispanos durante la pandemia.

Los jugadores hispanos usan consolas de juegos para transmitir una variedad de contenido, como comentarios de jugadores, reseñas, transmisiones en vivo y noticias.

El 31% de todos los hispanos dice que ha aumentado el tiempo que pasa jugando videojuegos en línea o en un dispositivo de juegos desde que comenzó la pandemia.

8 de cada 10 jugadores hispanos dicen que han usado su dispositivo móvil para jugar videojuegos en los últimos tres meses.

"Los hispanos confían en sus redes físicas y digitales como canales de información, lo que resalta la interdependencia del colectivismo y las redes sociales. Estas redes alimentan más que un simple apetito social, también actúan como conducto de confianza, verdad y conexión cultural", destacó Stacie de Armas.

Para obtener más información y descargar el informe completo Cultural Connectivity Transformed: How Latinos are connecting while social distancing (Transformación cultural de la conectividad: cómo los latinos se conectan mientras se distancian socialmente), visite www.nielsen.com/latinos. Únase a la discusión en Facebook y síganos en Twitter.

Acerca de la serie Diverse Intelligence de Nielsen. En el 2011, Nielsen lanzó la serie Diverse Intelligence, una sólida cartera de informes exhaustivos que se centra únicamente en los hábitos de consumo y compra exclusivos de los consumidores diversos. La serie se ha convertido en un recurso de la industria para ayudar a las marcas a comprender mejor y llegar a diversos clientes. Para obtener más información sobre la serie de investigación de inteligencia diversa de Nielsen, visite www.nielsen.com.

Acerca de Nielsen Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) es una compañía global de medición y análisis de datos que provee la visión más completa y confiable de consumidores y mercados en el mundo. Nielsen está dividida en dos unidades de negocio. Nielsen Global Media que provee a las industrias de medios y publicidad con métricas objetivas, independientes y confiables que crean el entendimiento común que la industria necesita para operar. Nielsen Global Connect, la cual proporciona a la industria de bienes de consumo masivo y retailers información confiable, accionable e insights, así como una visión completa del mercado, su complejidad y constante cambio necesarios para que las empresas puedan innovar y crecer.

Nuestro enfoque une datos de Nielsen con información de otras fuentes para ayudar a nuestros clientes alrededor del planeta en el entendimiento de lo que sucede ahora y lo que pasará en el futuro, y cómo actuar correctamente con dicho conocimiento.

Como una de las 500 empresas más importantes de S&P, Nielsen tiene operaciones en más de 100 países, cubriendo el 90% de la población del mundo. Para más información visite www.nielsen.com.

FUENTE Nielsen

SOURCE Nielsen