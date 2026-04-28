Nuevo informe de No Kid Hungry: 2 de cada 5 madres se preocupan por poder costear alimentos nutritivos para sus hijos

Las familias latinas, que representan una parte clave del futuro del país, enfrentan barreras desproporcionadas para acceder a alimentos y estabilidad económica

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WASHINGTON, 28 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras mamás en todo Estados Unidos se preparan para celebrar el Día de la Madre, también se enfrentan a decisiones imposibles para ofrecer comidas saludables a sus hijos, según una nueva investigación nacional publicada hoy por No Kid Hungry.

Entre las madres encuestadas*, casi todas dicen que hacen sacrificios significativos para que sus hijos puedan prosperar. Casi la mitad de las madres (43%) teme no poder proporcionar comidas saludables de forma constante, y casi 1 de cada 3 madres que viven con bajos ingresos ha contraído deudas adicionales en el último año para que sus hijos puedan comer. Este informe llega en un momento en que el costo de los alimentos sigue siendo persistentemente alto, lo que sobrecarga los presupuestos familiares y deja las necesidades básicas aún más fuera de su alcance, especialmente para muchas madres que viven con bajos ingresos.

Estas presiones son especialmente relevantes para las familias latinas. Las madres hispanas representan aproximadamente el 20% de los nacimientos en Estados Unidos, y cerca del 25% son madres solteras. Además, según el último informe del Departamento de Agricultura (USDA) uno de cada cuatro niños en hogares hispanos viven con hambre.

Al mismo tiempo, más de 3 de cada 4 madres siguen siendo optimistas sobre el futuro de sus hijos, creyendo que tendrán una vida mejor que la que tienen hoy. Una madre en Nueva York compartió: "[Espero] que mi hijo pueda tener una mejor calidad de vida que la mía. Sé que esa era la esperanza de mis padres para mí, pero no es la realidad. Quiero que esté seguro y sano, con oportunidades de felicidad y alegría".

Los hallazgos clave del informe incluyen:

Las madres que viven con bajos ingresos están haciendo sacrificios difíciles para mantener a sus hijos alimentados Una de cada tres madres informa que contrajo deudas (32%), retrasó pagos como la renta o los servicios (35%) o se saltó comidas (34%) en el último año; Más de 1 de cada 5 madres redujo o pospuso su propia atención médica, incluidas las prescripciones médicas (21%);

Las madres necesitan apoyo adicional para sentirse seguras de que sus hijos puedan prosperar Más de la mitad de las madres de todos los niveles de ingresos afirman que un acceso más fácil a alimentos saludables y asequibles ayudaría (55%); Dos de cada tres madres que viven con ingresos bajos citan vivienda asequible (66%) e ingresos más estables (66%) como necesidades críticas; Casi todas las madres coinciden en que al menos un apoyo adicional ayudaría (91%).



Un análisis detallado de los principales hallazgos de la encuesta puede consultarse AQUÍ.*

"Para millones de madres, las matemáticas simplemente no cuadran", dijo Anne Filipic, directora ejecutiva de Share Our Strength, la organización detrás de la campaña No Kid Hungry. "Ninguna madre debería tener que endeudarse o saltarse comidas y atención médica solo para asegurarse de que sus hijos tengan comida. Por eso estamos trabajando con socios dedicados de todo el país para ayudar a las madres a acceder a programas de beneficios, orientación laboral, alimentación saludable, cuidado infantil e ingresos más flexibles. Cuando invertimos en estas soluciones, las madres prosperan y sus hijos también pueden prosperar".

El informe llega mientras No Kid Hungry celebra el poder de las madres este Día de la Madre, con poderosos defensores, activistas y líderes empresariales apoyando el esfuerzo.

"He vivido y sigo viviendo en carne propia lo que muchas madres están enfrentando hoy. Hubo momentos en los que no sabía cómo iba a lograrlo, pero también aprendí que con apoyo y oportunidades sí es posible salir adelante. Por eso hoy trabajo para que otras familias tengan ese mismo acceso y esperanza," dijo Giselli Veloz, madre latina y homenajeada "Rock Star Mom" 2026 por No Kid Hungry en colaboración con LIFT, en el marco de los Outstanding Mother Awards en Nueva York, cuya historia refleja logros y las realidades detrás de los datos.

Hoy, 14 millones de niños en Estados Unidos viven con hambre. El hambre infantil no es un problema aislado: es una consecuencia directa de desafíos como los bajos salarios, el alto costo de la vida y otras barreras que dificultan que las familias puedan salir adelante, especialmente aquellas encabezadas por madres solteras que desempeñan el doble papel de proveedora y cuidadora. No Kid Hungry trabaja para aumentar los ingresos y crear estabilidad duradera para las madres y sus hijos. Ese trabajo incluye la defensa de una ampliación del Crédito Tributario por Hijos, el apoyo a modelos holísticos de coaching laboral que proporcionen apoyo comunitario, el aumento del acceso a opciones saludables de alimentación y comidas escolares, y el avance de soluciones flexibles para el cuidado infantil que garanticen que las madres puedan prosperar.

Estos esfuerzos han ayudado a generar casi $350 millones de dólares en créditos fiscales para familias, han impulsado a 13,000 madres solteras mediante programas innovadores que aumentaron los ingresos y eliminaron barreras al acceso a alimentos, y alcanzaron a 1.2 millones de personas para transformar las narrativas sobre las madres solteras.

Visite NoKidHungry.org para conocer más sobre el trabajo de No Kid Hungry y encontrar recursos de apoyo para madres y familias.

* El Informe del Día de la Madre 2026 presenta hallazgos clave de madres encuestadas esta primavera, incluyendo una muestra nacional (n = 1,508). Los principales hallazgos de la encuesta pueden consultarse aquí.

Acerca de No Kid Hungry

Ningún niño debería pasar hambre en Estados Unidos. Pero millones de niños en los Estados Unidos viven con hambre. No Kid Hungry está trabajando para poner fin al hambre infantil al ayudar a lanzar y mejorar programas que brindan a todos los niños los alimentos saludables que necesitan para prosperar. Este es un problema que sabemos cómo resolver. No Kid Hungry es una campaña de Share Our Strength, una organización comprometida a acabar con el hambre y la pobreza. Únase a nosotros en NoKidHungry.org.

CONTACTO: Mariana Joyal, [email protected]

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FUENTE No Kid Hungry