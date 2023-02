Nuix et Serco NA s'associent pour remporter le concours d'automatisation de l'IA de l'US Navy.

HERNDON, Va., 15 février 2023 /PRNewswire/ -- La société mondiale de logiciels Nuix ( www.nuix.com | ASX:NXL) a annoncé aujourd'hui qu'aux côtés de son partenaire, Serco Inc ( www.serco.com | OTC: SCGPY), qu'elle a été l'un des gagnants du concours d'automatisation des informations non classifiées (CUI) de la marine américaine, parrainé par l'Office of Naval Research de la marine américaine. Dans un environnement géopolitique de plus en plus tendu, gérer correctement les différents types et volumes d'informations classifiées permet de protéger l'intégrité et la confidentialité des informations qu'elles contiennent. Le récent « CUI Tool Automation Challenge » de l'US Navy souligne le besoin des entreprises complexes d'automatiser l'évaluation des documents en utilisant les récentes avancées de l'intelligence artificielle (IA). L'équipe Nuix/Serco a été l'un des trois participants à sortir vainqueurs de ce défi.

« Nous avons été ravis de travailler avec Serco sur ce défi », déclare Oliver Harvey, vice-président exécutif, stratégie client et innovation pour Nuix. « En travaillant ensemble, nous montrions nos capacités à un public important, en utilisant une IA récompensée par le MIT pour traiter de vastes volumes d'informations contextuelles importantes et en automatisant avec succès un processus laborieux ouvert à l'erreur humaine. »

Le fait de définir correctement le niveau de classification des documents du gouvernement américain et du ministère de la défense permet aux organisations du ministère de la défense de réduire les obstacles à un partage efficace – et vital – des informations avec leurs partenaires et alliés. Mais une fois qu'un niveau de classification est attribué à une information, le maintien de la chaîne de confiance au fur et à mesure que divers êtres humains interagissent avec elle constitue un défi complexe et exigeant en matière de main-d'œuvre. Un problème d'autant plus complexe que le nombre de documents à traiter correctement se compte en millions. Pour relever ce défi, le Naval Surface Warfare Centre de la marine américaine a lancé un concours pour trouver des fournisseurs de solutions proposant des approches viables pour automatiser l'évaluation des documents classifiés pour un type particulier d'informations non classifiées appelées informations non classifiées contrôlées (en abrégé CUI).

Bien que le défi CUI ait été conçu spécifiquement pour la marine américaine et l'establishment de la défense, il est directement et de plus en plus applicable à un large éventail d'organisations commerciales et gouvernementales aujourd'hui. En fait, le défi est omniprésent : comment tirer parti des technologies émergentes (comme l'IA/ML/NLP) pour automatiser et rationaliser l'ingestion, l'interprétation, la classification et la hiérarchisation d'un volume d'informations considérable et en constante augmentation, afin de prendre de meilleures décisions et de soutenir les objectifs commerciaux.

Pour se hisser parmi les trois premiers, l'équipe Nuix/Serco a dû présenter officiellement la conception d'une solution, participer à un processus de sélection rigoureux de plusieurs mois, et finalement livrer un prototype de logiciel auto-installable, que l'US Navy a testé dans son laboratoire. Une équipe combinée d'experts en la matière de Nuix Inc et Serco Inc a travaillé en collaboration en utilisant un petit ensemble de données pour entraîner le produit NLP de Nuix à détecter automatiquement les CUI dans les documents textuels non structurés, à fournir un score de confiance pour chaque document, et à regrouper et déployer la solution pour un déploiement final sur un réseau de laboratoire de l'US Navy. Une fois formé et déployé, le prototype a réussi à signaler le contenu de CUI en utilisant les principales fonctionnalités NLP de Nuix, comme un grand modèle de langage propriétaire, la catégorisation du texte, la classification du type de document, les extractions contextuelles et le moteur de risque.

« Les services de renommée mondiale de Serco et son expertise approfondie du domaine, associés à la technologie d'IA révolutionnaire de Nuix, ont fait de nous un concurrent redoutable pour ce défi complexe d'analyse de texte », déclare Bob Trabucchi, architecte principal des solutions AI/ML de Serco. « Notre réussite sur ce projet est encore plus impressionnante si l'on considère qu'elle a été réalisée par seulement deux ingénieurs à temps partiel. Et nous ne faisons que commencer à gratter la surface de ce qui est possible. »

