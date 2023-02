Nuix e Serco NA fazem parceria para obter resultados premiados no desafio de automação de IA da Marinha dos EUA.

HERNDON, Virgínia, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa global de software Nuix (www.nuix.com | ASX: NXL) anunciou hoje que, juntamente com a parceira Serco Inc ( www.serco.com | OTC: SCGPY), foi vencedora no Desafio de Automação de Informações Não Classificadas Controladas (CUI) da Marinha dos EUA patrocinada pelo Escritório de Pesquisa Naval dos EUA. Em um ambiente geopolítico cada vez mais tenso, gerenciar os vários tipos e volumes de informação classificada protege corretamente a integridade e a confidencialidade das informações que contêm. O recente "Desafio de Automação de Ferramentas CUI" da Marinha dos EUA destaca a necessidade de empresas complexas automatizarem por meio de máquinas a avaliação de documentos usando os recentes avanços em Inteligência Artificial (IA). A equipe da Nuix/Serco foi uma das três participantes que saíram premiadas deste desafio.

"Ficamos muito satisfeitos em trabalhar com a Serco neste desafio", disse Oliver Harvey, vice-presidente executivo de estratégia e inovação do cliente da Nuix. "Trabalhando juntos, mostramos nossos recursos para um público importante - usando uma IA premiada pelo MIT para processar grandes volumes de informações contextuais importantes e automatizar com sucesso um processo trabalhoso suscetível a erros humanos".

Definir corretamente o nível de classificação dos documentos do Governo e do Departamento de Defesa dos EUA permite que as organizações do Departamento de Defesa reduzam as barreiras para o compartilhamento efetivo – e vital – de informações com parceiros e aliados. Mas, uma vez atribuído um nível de classificação à informação, é um desafio complexo e trabalhoso manter a cadeia de confiança à medida que vários seres humanos interagem com ela. Um problema ainda mais complexo se dá quando o número de documentos que devem ser tratados corretamente chega a milhões. Para enfrentar esse desafio, o Naval Surface Warfare Center da Marinha dos EUA lançou uma competição para encontrar provedores de soluções com abordagens viáveis para automatizar a avaliação de documentos classificados para um determinado tipo de informação não classificada chamada informação não classificada controlada (abreviada como CUI).

Embora o desafio CUI tenha sido projetado especificamente para a Marinha dos EUA e para o estabelecimento de Defesa, ele é diretamente e cada vez mais aplicável a uma ampla gama de organizações comerciais e governamentais atualmente. Na verdade, o desafio é onipresente: como alavancar tecnologias emergentes (como IA/ML/PNL) para automatizar e simplificar a ingestão, interpretação, classificação e priorização de um vasto e crescente volume de informações, a fim de promover melhores decisões e apoiar os objetivos de negócios.

Para conquistar os três primeiros lugares, a equipe da Nuix/Serco teve que apresentar formalmente um projeto de solução, participar de um rigoroso processo de seleção de vários meses e, finalmente, entregar um protótipo de produto de software de instalação automática testado pela Marinha dos EUA em seu laboratório. Uma equipe combinada de especialistas no assunto da Nuix Inc e Serco Inc trabalhou de forma colaborativa usando um pequeno conjunto de dados para treinar o produto Nuix NLP para detectar a CUI automaticamente em documentos de texto não estruturados, fornecer uma pontuação de confiança para cada documento e agregar e implementar a solução para implantação final em uma rede de laboratório da Marinha dos EUA. Depois de treinado e implantado, o protótipo sinalizou com sucesso o conteúdo da CUI, aproveitando os principais recursos do Nuix NLP, como um grande modelo de linguagem exclusivo, categorização de texto, classificação de tipo de documento, extrações sensíveis ao contexto e mecanismo de risco.

"Os serviços de renome mundial da Serco e a profunda experiência de domínio, juntamente com a inovadora tecnologia de IA da Nuix, nos tornaram um concorrente formidável para este complexo desafio de análise de texto", disse Bob Trabucchi, arquiteto sênior de soluções de IA/ML da Serco. "Nosso sucesso neste projeto é ainda mais impressionante quando você considera que ele foi alcançado por apenas dois engenheiros em meio período. E estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é possível."

