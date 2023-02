-Nuix y Serco NA se asocian para lograr un resultado premiado en el desafío de automatización de IA de la Marina de los EE.UU.

HERNDON, Va., 15 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La empresa mundial de software Nuix (www.nuix.com | ASX:NXL) ha anunciado hoy que junto con su socio, Serco Inc (www.serco.com | OTC: SCGPY), ha resultado ganador en el Desafío de Automatización de la Información No Clasificada Controlada (CUI) de la Marina de los Estados Unidos, patrocinado por la Oficina de Investigación Naval de la Marina de los Estados Unidos. En un entorno geopolítico cada vez más tenso, la gestión correcta de los distintos tipos y volúmenes de información clasificada protege la integridad y confidencialidad de la información que contienen. El reciente "Desafío de Automatización de la Herramienta CUI" de la Marina de los EE.UU. destaca la necesidad de las empresas complejas de automatizar la evaluación de documentos utilizando los recientes avances en Inteligencia Artificial (IA). El equipo de Nuix/Serco fue uno de los tres participantes que salieron premiados de este desafío.

"Estuvimos encantados de trabajar con Serco en este reto", afirma Oliver Harvey, vicepresidente Ejecutivo de Estrategia de Clientes e Innovación de Nuix. "Trabajando juntos estábamos mostrando nuestras capacidades a un público importante: utilizando una IA premiada por el MIT para procesar grandes volúmenes de información contextual importante y automatizando con éxito un proceso laborioso abierto al error humano."

Establecer correctamente el nivel de clasificación de los documentos del Gobierno y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos permite a las organizaciones del Departamento de Defensa reducir las barreras para compartir información de forma eficaz -y vital- con socios y aliados. Pero una vez que a la información se le asigna un nivel de clasificación, mantener la cadena de confianza mientras varios seres humanos interactúan con ella es un reto complejo y laborioso. Un problema que se complica aún más cuando el número de documentos que deben tratarse correctamente se eleva a millones. Para hacer frente a este reto, el Naval Surface Warfare Centre de la Marina de los EE.UU. convocó un concurso para encontrar proveedores de soluciones con enfoques viables para automatizar la evaluación de documentos clasificados para un tipo concreto de información no clasificada denominada información no clasificada controlada (abreviado CUI, por sus siglas en inglés).

Aunque el reto de la CUI se diseñó específicamente para la Marina de los EE.UU. y el sector de Defensa, hoy en día es aplicable directamente y cada vez más a una amplia gama de organizaciones comerciales y gubernamentales. De hecho, el reto es omnipresente: cómo aprovechar las tecnologías emergentes (como AI/ML/NLP) para automatizar y agilizar la ingestión, interpretación, clasificación y priorización de un volumen de información enorme y en constante aumento para tomar mejores decisiones y respaldar los objetivos empresariales.

Para estar entre los tres primeros, el equipo Nuix/Serco tuvo que presentar formalmente un diseño de solución, participar en un riguroso proceso de selección de varios meses y, finalmente, entregar un prototipo de software autoinstalable que la Marina de los EE.UU. probó en su laboratorio. Un equipo combinado de expertos en la materia de Nuix Inc y Serco Inc trabajó en colaboración utilizando un pequeño conjunto de datos para entrenar el producto Nuix NLP para detectar automáticamente CUI en documentos de texto no estructurados, proporcionar una puntuación de confianza para cada documento, y agrupar y desplegar la solución para su despliegue final en una red de laboratorio de la Marina de los EE.UU. Una vez entrenado y desplegado, el prototipo marcó con éxito el contenido CUI aprovechando las características clave de Nuix NLP, como un modelo de lenguaje propietario de gran tamaño, categorización de texto, clasificación de tipo de documento, extracciones conscientes del contexto y motor de riesgo.

"Los servicios de renombre mundial de Serco y su profunda experiencia en el sector, junto con la innovadora tecnología de IA de Nuix, nos convirtieron en un competidor formidable para este complejo reto de análisis de texto", afirmó Bob Trabucchi, Arquitecto Senior de Soluciones de IA/ML de Serco. "Nuestro éxito en este proyecto es aún más impresionante si se tiene en cuenta que lo lograron sólo dos ingenieros a tiempo parcial. Y sólo estamos empezando a arañar la superficie de lo que es posible."

