NX Ireland obtient la certification GDP pour un entrepôt appartenant à la société

TOKYO, 30 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Ireland) Ltd. (ci-après « NX Ireland »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a reçu la certification Good Distribution Practice (GDP) de l'Irish Exporters Association (IEA), le 21 septembre, pour le stockage temporaire et l'expédition aérienne/maritime de produits pharmaceutiques dans son entrepôt situé près de l'aéroport international de Dublin.

Étant l'un des principaux fabricants et exportateurs de produits pharmaceutiques au monde, et abritant le siège du National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT), l'Irlande a attiré un large éventail d'entreprises du secteur des sciences de la vie. Les dix plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde se sont toutes installées en Irlande, et le pays devrait continuer à connaître une croissance dans les activités liées aux produits pharmaceutiques.

Le centre NX Ireland Contract Logistics Center, récemment certifié GDP, est situé à environ 3 km de l'aéroport international de Dublin et à 12 km du port de Dublin, ce qui en fait un site idéal pour le transport aérien et maritime. Le site est équipé d'une installation à température contrôlée (2 509 m2) qui peut accueillir deux plages de température (stockage réfrigéré de 2 °C à 8 °C et stockage à température constante de 15 °C à 25 °C). De plus, il fournit une plateforme logistique pharmaceutique sûre et de qualité en combinant les services de transport international à température contrôlée du groupe NX avec des capacités de stockage temporaire dans un entrepôt certifié GDP.

Le groupe NX continuera à renforcer ses efforts dans l'industrie pharmaceutique, qui est considérée comme une industrie prioritaire dans le plan d'affaires actuel du groupe, ainsi qu'à étendre et à développer ses services à l'échelle mondiale pour répondre à des besoins logistiques pharmaceutiques de plus en plus sophistiqués et diversifiés.

Nom et adresse de l'établissement

- Nom : Contract Logistics Center, Nippon Express (Ireland) Ltd.

- Adresse : Unit 23, Cedar Drive, Dublin AirPort Logistics Park, Dublin, K67 R2H7, Co. Dublin, Republic of Ireland

