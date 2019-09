O aeroporto de Istambul otimiza os tempos de resposta das aeronaves com a solução automatizada de reabastecimento fornecida pela Getac

Inaugurado em abril de 2019, o aeroporto de Istambul tem como objetivo se tornar o principal hub da aviação no mundo. Quando totalmente concluído, em 2027, suas seis pistas e quatro terminais terão capacidade para atender até 200 milhões de passageiros por ano, quase o dobro do segundo maior aeroporto do mundo, o Hartsfield-Jackson Atlanta International. Isso significa que mais de meio milhão de passageiros passam pelo aeroporto de Istambul todos os dias, um nível de tráfego nunca antes tentado em um aeroporto.

A chave para alcançar esse feito sem precedentes são as invenções tecnológicas que reduzem o tempo de resposta ao mínimo. Com os aviões chegando ou partindo à taxa média de um por minuto, é essencial que o serviço seja eficiente em terra. A lei da aviação declara que o reabastecimento não pode começar até que todos os passageiros tenham desembarcado, deixando apenas 45 a 60 minutos para preparar o avião para a próxima partida programada. O reabastecimento rápido e preciso é fundamental para cumprir esse cronograma apertado. Portanto, o aeroporto usa um sistema de reabastecimento automático de última geração operado pela İGA Airport Fuel Services. Abrangendo toda a área do pátio, de 6,5 milhões de metros quadrados, esse sistema automatizado oferece inúmeras vantagens em relação aos caminhões de combustível tradicionais, incluindo o reabastecimento mais rápido e preciso, congestionamento reduzido no pátio e operações mais seguras.

A solução robusta da Getac é o centro deste sistema inovador. Uma frota de 60 bombas de "abastecimento de combustível montadas em caminhão", cada uma equipada com um tablet robusto F110 da Getac, é usada para encontrar os aviões recém-chegados e conectá-los às bombas de combustível do aeroporto localizadas embaixo do pátio. Os operadores das bombas de abastecimento de combustível usam a poderosa conectividade 4G do tablet para se comunicar remotamente com o controle central do sistema e iniciar o reabastecimento, fornecendo automaticamente a quantidade exata de combustível necessária. Os operadores também podem se conectar com os despachantes do escritório central de qualquer lugar do pátio, por meio do tablet, garantindo que estejam em posição de atender a próxima aeronave assim que ela chegar.

"As operações aeroportuárias tranquilas dependem de comunicação rápida e eficaz, aliada a equipamentos confiáveis em todas as condições", diz Seyfullah Yavuz, chefe de operações das instalações de entrega da İGA Airport Fuel Services. "As soluções robustas da Getac não apenas sobrevivem ao ambiente físico de trabalho do aeroporto, como também se conectam perfeitamente ao nosso sistema de abastecimento automatizado, eliminando erros e proporcionando economia de eficiência de até 60% em relação aos caminhões-tanque tradicionais".

Com 50 de suas 60 bombas de abastecimento de combustível sendo veículos elétricos, a İGA Airport Fuel Services também usa o F110 para rastrear a vida útil restante da bateria, por meio de software integrado de monitoramento de veículos em tempo real. A tela grande do tablet e seu poderoso processador permitem que os operadores usem a exibição em tela dividida, para ver o progresso do reabastecimento e a duração da bateria simultaneamente, ajudando a evitar panes no veículo. A tela foi projetada para ser fácil de ler e operar sob todas as condições, inclusive luz solar direta ou chuva. O tablet robusto suporta danos como poeira, água ou vibração e continua funcionando, evitando tempo de inatividade dispendioso causado por falha do equipamento. E, caso seja necessário suporte técnico, o parceiro turco da Getac, a Noya Bilgisayar, estará disponível para auxiliar a İGA Airport Fuel Services a qualquer momento.

"A solução Getac que fornecemos ao aeroporto de Istambul oferece a combinação perfeita de confiabilidade robusta, conectividade poderosa e desempenho flexível", diz Rick Hwang, presidente da unidade de negócios robustos da Getac Technology Corporation. "A İGA Airport Fuel Services não precisa mais se preocupar com problemas de falha ou confiabilidade dos equipamentos, o que significa que seus motoristas e despachantes podem se concentrar em fornecer serviços perfeitos o tempo todo".

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation, uma subsidiária essencial do MiTAC-Synnex Business Group (receita anual de US$ 38 bilhões em 2018), foi criada em 1989, como uma joint venture com a GE Aerospace para fornecer produtos eletrônicos de defesa. A abrangência comercial da Getac inclui: notebooks resistentes, tablets robustos e solução de vídeo móvel para clientes militares, de segurança pública, serviços públicos, manufatura, transporte, setor automotivo e logística. Os sólidos recursos de P&D da Getac permitem fornecer alto nível de engenharia sob medida e soluções de integração de hardware e software de todos os aspectos. Para obter mais informações, visite: www.getac.com.

Sobre a Noya Bilgisayar

Para este projeto, a IGA entrou em contato com a parceira turca da Getac, a Noya Bilgisayar, uma empresa de tecnologia, sediada em Istambul, com 25 anos de história. Os especialistas em projetos da Noya analisaram as necessidades do cliente e posicionaram o tablet robusto F110 da Getac à sua estação de acoplamento, atendendo adequadamente aos requisitos. Depois de fornecer um conjunto de demonstração para avaliação do produto, a Noya trabalhou em estreita colaboração com a IGA e seu parceiro de software, durante as fases muito intensas e desafiadoras de desenvolvimento, implementação e teste.

