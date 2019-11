O "Cavalinho de Ferro" em preto e dourado representa coragem e orgulho na nova moeda da Casa da Moeda Real Canadense

Adicionalmente, a Casa da Moeda almeja alto com a moeda de 25 centavos de 2019, o Primeiro Canadense no Espaço, que presta um tributo inédito em três metais ao voo histórico de Marc Garneau em 1984 a bordo do ônibus espacial Challenger . Representando as diferentes camadas da atmosfera da Terra, o anel exterior de bronze, o anel interior de cuproníquel (liga de cobre e níquel) e o centro de latão destacam cada detalhe da interpretação do Challenger de Tony Bianco quando aconteceu na história do Canadá há 35 anos. A moeda é apresentada em uma pasta colorida contendo uma declaração pessoal de Garneau e o design do emblema especial da missão que usou em seu uniforme do voo.

De volta à terra firme, a Casa da Moeda está também celebrando a 25a temporada dos Toronto Raptors, os campeões atuais da NBA, com um par de moedas memoráveis. Os torcedores orgulhosos podem celebrar a história do esporte canadense com a moeda de prata fina de 1 onça apresentando o logotipo original dos Raptors, e a moeda de aço de 25 centavos folheada a níquel com o logotipo atual icônico de uma garra, ambas contidas em uma pasta para exposição adornada com um selo dourado comemorando o campeonato da NBA de 2019.

Outras moedas finamente elaboradas oferecidas neste mês incluem:

A moeda de ouro puro de ultra-alto relevo de $200 de 2019 – Coleção Puramente Brilhante: Quadrado do Rótulo Preto Forevermark, uma criação de Chris Reid e Rosina Li , apresentando um diamante genuíno de corte quadrado;

A moeda de prata fina de $50 de 2020 – Trem de Natal , a moeda mais recente da Casa da Moeda apresentando o elemento comovente em prata;

A moeda de prata fina de $50 de 2020 – Formas Verdadeiras: O Caribu, uma nova moeda no formato do design do perfil da cabeça de um caribu da moeda de 25 centavos;

A moeda de ouro puro de $500 de 2019 – 40 o aniversário da Folha de Bordo, elaborada com cinco onças de ouro com pureza de 99,99%;

A moeda de ouro puro de $2.500 de 2019 – Em Direção à Luz: Leão, uma moeda de um quilo recriando uma das pinturas de Robert Bateman , o reconhecido artista que retrata a vida selvagem da savana africana;

A moeda de bronze de 5 centavos de 2020 – A Linha de Frente Canadense: O Níquel da Vitória, um tributo à versão Tobac de latão da moeda de 5 centavos que circulou durante a Segunda Guerra Mundial para economizar o níquel precioso para os esforços da guerra dos aliados;

A moeda de prata fina de $30 de 2019 – Pássaros Majestosos em Movimento: Águias Douradas, criadas pelo artista Pierre Leduc ;

A moeda de prata fina de $20 de 2020 – Biscoitos de Festas, apresentando um biscoito de gengibre em formato de boneco de vidro veneziano;

A moeda de prata fina de $3 de 2019 – Comemorando a Diversão e as Festividades Canadenses – Aurora Borealis, criada por Steve Hepburn ; e

A moeda de prata fina de $5 de 2019 – Séries do Zodíaco: Sagitário, criada por Jori Van Der Linde .

Cunhagens, preços e informações completas de procedência sobre cada produto estão à disposição na aba "Shop" do website www.mint.ca. Imagens das moedas podem ser vistas aqui.

Pedidos de todos estes produtos podem ser feitos diretamente à Casa da Moeda pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos ou no website da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, assim como em nossa rede global de revendedores e distribuidores, inclusive outlets participantes no correio do Canadá.

