O Criador de sites da Appy Pie é a solução perfeita para criar um site confiável, rápido e atraente

RIO DE JANEIRO, 22 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Criador de sites da Appy Pie já existe há algum tempo. O construtor de sites DIY sem código é fácil de usar, rápido e extremamente personalizável. Ajustado para desempenho, ele vem com vários recursos para garantir que seu site seja o mais eficiente possível.

O criador de sites da Appy Pie fornece recursos de última geração, como acesso de um toque, recursos de edição offline, atualizações em tempo real, segurança de dados criptografados e outros. Pensando em rapidez, o criador de sites da Appy Pie otimiza sites de acordo com o design e garante aos usuários menos espera. Os sites criados com Appy Pie são leves e consomem menos dados, oferecendo experiência agradável para os clientes que o utiliza.

"Site é uma necessidade básica para todas as empresas. Criar um site é uma arte e, com Appy Pie, essa arte é facilitada. Os sites criados com Appy Pie são extremamente eficientes porque agem como uma extensão da imagem da marca de uma empresa. O mundo agora está online e uma empresa não pode ter uma presença substancial sem um site. Os recursos necessários para criar um nem sempre estão disponíveis e, com o nosso criador de sites, garantimos que todas as empresas tenham uma chance de presença online. Nosso objetivo é tornar a tecnologia acessível para todos ", afirma o CEO Scot Small.

O criador de sites da Appy Pie é uma excelente solução para a criação de sites. Tornar a tecnologia acessível é o objetivo e eles são ótimos nisso. Appy Pie também fornece um software de criação de aplicativos mundialmente popular, um software de automação de fluxo de trabalho- Appy Pie Connect e uma loja para baixar aplicativos iOS e Android- a PWA store.

Sobre a Appy Pie

Appy Pie, uma marca Appy Pie LLP, é líder no movimento de aplicativos para dispositivos móveis que permite que qualquer pessoa transforme ideias em aplicativos, sem nenhum conhecimento técnico. Basta arrastar e soltar os recursos e criar um aplicativo para Android ou iOS para smartphones. Você também pode instalar o aplicativo Android e iOS Appy Pie e começar a criar seu aplicativo rapidamente.

Contado de Mídia

Livia Mota

sales@appypie.com

+55 21 3958 8707

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/473523/Appy_Pie_Logo.jpg

FONTE Appy Pie

Related Links

appypie.com/



SOURCE Appy Pie