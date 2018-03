Com uma caixa de aço aparafusada e um bisel rotativo unidirecional de catraca, o Chronomat B01 Chronograph 44 é capaz de vivenciar qualquer aventura com êxito, e a sua nova, discreta caixa escovada acetinada dá-lhe um toque contemporâneo subtil que o torna o parceiro perfeito para uma noite na cidade.

Este cronógrafo excecional foi criado em duas versões, uma com um mostrador Blackeye Blue e a outra com um mostrador Blackeye Gray. Os ponteiros e os marcadores distintivos das horas estão revestidos com Super-LumiNova®, o que os torna fáceis de ler em todas as condições de iluminação.

Ambas as versões são oferecidas com submostradores de cronógrafo pequenos contrastantes dos segundos, 30 minutos e 12 horas, uma indicação do movimento do Calibre manufaturado Breitling 01 existente no interior. O mostrador, que tem uma janela de data idealmente posicionada na posição 4:30, é claramente legível através de um cristal de safira convexo com revestimento antirreflexo em ambos os lados.

Com o seu rotor de rolamentos de dupla ação, o Calibre manufaturado Breitling 01 tem uma reserva de marcha que ultrapassa as 70 horas. É possível retirar o relógio a uma quinta-feira à noite para um fim de semana prolongado (embora, perguntemos porque o desejaria fazer?) e estará pronto para a ação e mostrando as horas perfeitamente quando a nova semana começar.

O Chronomat B01 Chronograph 44 é resistente à água até 50 bar (500 metros] e, como todos os relógios de pulso da Breitling, é um cronómetro certificado pelo COSC.

Continuando uma tradição gloriosa

Embora o Chronomat tenha sido estabelecido há muito tempo como o relógio de preferência dos aviadores, encontrou seguidores apaixonados entre pessoas cujas aventuras ocorrem não só no ar, mas também em terra e na (dentro da) água. Irá entender no momento em que vir um deles no seu pulso.

O CRONÓGRAFO DE PILOTO SUPREMO REINTERPRETADO PARA O AR, TERRA E MAR CHRONOMAT B01 CHRONOGRAPH 44

BREITLING SA - P.O. Box 1132 - Schlachthausstrasse 2 - CH-2540 Grenchen Telephone +41 (0) 32 654 54 54 - facebook.com/breitling

BREITLING.COM

FACTOS SOBRE O RELÓGIO: CHRONOMAT B01 CHRONOGRAPH 44

Referência: AB0115101C1A1

MOVIMENTO DE RELÓGIO

Calibre: Calibre manufaturado Breitling 01 Diâmetro: 30 milímetros Profundidade: 7,2 milímetros Movimentador: automático com rotor de rolamentos de dupla ação Reserva de marcha: pelo menos 70 horas Número de componentes: 346 Frequência da roda de balanço: 28 800 oscilações/hora ou 4 hertz Cronógrafo: controlo de roda-catraca, acoplamento vertical, contador de 30 minutos e 12 horas Visor: horas, minutos, segundos, data em janela Certificação: certificado pelo COSC CAIXA

Material: aço inoxidável Diâmetro: 44 milímetros Altura: 16,95 milímetros Resistência à água: até 50 bar (500 metros) Vidro: safira, convexo, duplo antirreflexo Fundo de caixa: aço aparafusado Coroa: coroa de rosca Bisel: unidirecional, com catraca MOSTRADOR/PONTEIROS

Blackeye Blue Ponteiros e marcadores das horas luminescentes Super-LumiNova® BRACELETE

Bracelete de aço piloto com fecho de básculo

FACTOS SOBRE O RELÓGIO: CHRONOMAT B01 CHRONOGRAPH 44

Referência: AB0115101F1A1

MOVIMENTO DE RELÓGIO

Calibre: Calibre manufaturado Breitling 01 Diâmetro: 30 milímetros Profundidade: 7,2 milímetros Movimentador: automático com rotor de rolamentos de dupla ação Reserva de marcha: pelo menos 70 horas Número de componentes: 346 Frequência da roda de balanço: 28 800 oscilações/hora ou 4 hertz Cronógrafo: controlo de roda-catraca, acoplamento vertical, contador de 30 minutos e 12 horas Visor: horas, minutos, segundos, data em janela Certificação: certificado pelo COSC CAIXA

Material: aço inoxidável Diâmetro: 44 milímetros Altura: 16,95 milímetros Resistência à água: até 50 bar (500 metros) Vidro: safira, convexo, duplo antirreflexo Fundo de caixa: aço aparafusado Coroa: coroa de rosca Bisel: unidirecional, com catraca MOSTRADOR/PONTEIROS

Blackeye Gray Ponteiros e marcadores das horas luminescentes Super-LumiNova® BRACELETE

Bracelete de aço piloto com fecho de básculo

