O forte impulso de crescimento da Changan Auto acelera firmemente a expansão internacional

CHONGQING, China, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Na tarde de 8 de maio, a reunião anual de desempenho da Changan Auto foi realizada. Na reunião, a Changan Auto apresentou seu desempenho anual de 2022, com o planejamento e a interpretação estratégica do desenvolvimento futuro da empresa.

O volume de vendas da Changan Auto em 2022 atingiu 2,346 milhões de veículos: um aumento de 2% em relação ao ano anterior, atingindo um novo recorde em cinco anos. Entre elas, as vendas de NEV aumentaram 160,5% em relação ao ano anterior, para 284 mil unidades. A Changan Auto alcançou um lucro líquido atribuível aos acionistas de RMB de 7,798 bilhões em 2022, um aumento de 119,52% em relação ao ano anterior, com um impulso de crescimento contínuo na qualidade operacional e uma tendência ascendente na capacidade de criação de valor. A Changan Auto conseguiu produzir excelentes resultados tanto em volume de vendas quanto em lucro.

Olhando para o futuro, a Changan Auto irá acelerar o desenvolvimento de novos veículos de energia, expandir internacionalmente e se transformar em uma empresa inteligente de tecnologia de viagens de baixo carbono de maneira sólida. Atualmente, a Changan Auto lançou sua estratégia Vast Ocean Plan no exterior, que promoverá o desenvolvimento acelerando os "cinco principais layouts". Isso inclui a aceleração de layouts na Europa, nas Américas, no Oriente Médio e na África, na região Ásia-Pacífico e na Comunidade dos Estados Independentes (CEI), alcançando "uma política para uma região, uma política para um país", e lançando nada menos do que 30 produtos globais até 2025. O plano é alcançar três mil pontos de venda no mercado externo. Até 2030, a Changan Auto pretende atingir a meta dos "Four Ones": investimento no exterior ultrapassando $10 bilhões, volume anual de vendas no exterior superior a 1,2 milhão de unidades, funcionários de negócios no exterior superiores a 10 mil pessoas, e uma marca de automóveis de classe mundial.

