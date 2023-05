Silná dynamika rastu spoločnosti Changan Auto výrazne urýchľuje medzinárodnú expanziu

ČCHUNG-ČCHING, Čína, 12. mája 2023 /PRNewswire/ -- Popoludní 8. mája sa konal brífing o ročných výsledkoch spoločnosti Changan Auto. Na brífingu spoločnosť Changan Auto predstavila svoje ročné výsledky za rok 2022 a poskytla interpretáciu plánovania a stratégie budúceho rozvoja spoločnosti.

Objem predaja spoločnosti Changan Auto v roku 2022 dosiahol 2,346 milióna vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 2 % a za päť rokov dosiahol novú úroveň. Z toho predaj vozidiel využívajúcich nové zdroje energie (NEV) sa medziročne zvýšil o 160,5 % na 284 000 kusov. Spoločnosť Changan Auto dosiahla v roku 2022 čistý zisk pripadajúci na akcionárov vo výške 7,798 miliardy čínskych jüanov, čo predstavuje medziročný nárast o 119,52 %, s neustálym tempom rastu kvality prevádzky a rastúcim trendom v schopnosti vytvárať hodnoty. Spoločnosti Changan Auto sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky v objeme predaja aj zisku.

Do budúcnosti spoločnosť Changan Auto urýchli vývoj vozidiel využívajúcich nové zdroje energie, expanduje do zahraničia a pevne sa pretransformuje na inteligentnú spoločnosť zaoberajúcu sa nízkouhlíkovými technológiami v oblasti cestovania. V súčasnosti spoločnosť Changan Auto zverejnila svoju zahraničnú stratégiu Vast Ocean Plan, ktorá zrýchlením „Piatich hlavných štruktúr" podporí rozvoj v zahraničí. Zahŕňa zrýchlenie štruktúr v Európe, Amerike, na Blízkom východe a v Afrike, v ázijsko-tichomorskom regióne a v Spoločenstve nezávislých štátov (SNŠ), dosiahnutie „jednej politiky pre jeden región, jednej politiky pre jednu krajinu" a uvedenie na trh najmenej 30 globálnych produktov do roku 2025. Plánom je prekonať 3 000 predajní na zahraničnom trhu. Cieľom spoločnosti Changan Auto do roku 2030 je dosiahnuť cieľ „Štyroch čiastkových cieľov": zahraničné investície presahujúce 10 miliárd USD, ročný objem zahraničného predaja viac ako 1,2 milióna kusov, počet zamestnancov v zahraničí viac ako 10 000 ľudí a stať sa automobilovou značkou svetovej triedy.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2075684/image_5003628_25470621.jpg

