Solidny wzrost notowań Changan Auto zdecydowanie przyspiesza ekspansję międzynarodową

CHONGQING, Chiny, 12 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- W godzinach popołudniowych w dniu 8 maja odbyło się doroczne spotkanie podsumowujące wyniki z działalności firmy Changan Auto. Podczas spotkania firma zaprezentowała dane za rok 2022, plany i strategiczną interpretację przyszłego rozwoju.

Wielkość sprzedaży Changan Auto w 2022 roku osiągnęła poziom 2346 mln pojazdów, co oznacza wzrost o 2% rok do roku, wyznaczając rekordowy poziom w ciągu ostatnich pięciu lat. Wśród wszystkich modeli sprzedaż NEV wzrosła aż o 160,5% rok do roku, sięgając 284 tysięcy sztuk. Firma Changan Auto osiągnęła w 2022 roku zysk netto przypisany udziałowcom w wysokości 7,798 mld RMB, co oznacza wzrost o 119,52% rok do roku, przy ciągłym tempie wzrostu jakości operacyjnej i przy tendencji wzrostowej w zakresie zdolności do tworzenia wartości. Firmie udało się osiągnąć znakomite wyniki zarówno w zakresie wielkości sprzedaży, jak i zysku.

Patrząc w przyszłość, Changan Auto zamierza przyspieszyć rozwój pojazdów opartych na nowej energii, zwiększyć tempo ekspansji międzynarodowej i zdecydowanie przekształcić się w inteligentną firmę technologiczną promującą niską emisji dwutlenku węgla w środkach transportu. Firma opublikowała właśnie swoją strategię ukierunkowaną na rynki zagraniczne (Vast Ocean Plan), która będzie promować rozwój zagranicznej działalności poprzez przyspieszenie realizacji działań w pięciu głównych regionach (Five Major Layouts), tj. w Europie, obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, w regionie Azji i Pacyfiku oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP), na rzecz wdrożenia „jednolitej polityki dla danego regionu i kraju" oraz wprowadzenia nie mniej niż 30 globalnych produktów do 2025 roku. Plan zakłada przekroczenie poziomu 3000 punktów sprzedaży na rynkach zagranicznych. Do 2030 roku Changan Auto zamierza zrealizować cztery kluczowe cele w ramach polityki „Four Ones": inwestycje zagraniczne przekraczające kwotę 10 miliardów dolarów, roczna wielkość sprzedaży zagranicznej przekraczająca 1,2 miliona sztuk, liczba pracowników oddziałów zagranicznych powyżej 10 tysięcy osób i zyskanie statusu światowej klasy marki samochodowej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2075684/image_5003628_25470621.jpg

SOURCE Changan Automobile