O Homem das Dores de Sandro Botticelli estrela a série de vendas Semana de Mestres da Sotheby's em janeiro de 2022

O Homem das Dores chega a leilão após a venda recorde pela Sotheby's da obra de Botticelli Jovem Segurando um Medalhão em janeiro de 2021, que alcançou 92,2 milhões de dólares -- tornando-se um dos retratos mais valiosos de qualquer época já vendidos, uma das pinturas de Velhos Mestres mais valiosas já vendidas em leilão, e o trabalho mais valioso já vendido em um leilão de Velhos Mestres. Apesar da venda recorde no início deste ano, as obras de Botticelli - de qualquer período - raramente são disponibilizadas para leilão. Seus últimos trabalhos, em especial, dificilmente aparecem no mercado, sendo que apenas três obras deste período (posterior a 1492) estão sabidamente em coleções particulares.

George Wachter, presidente da Sotheby's e co-chefe mundial de pinturas de Velhos Mestres, comentou: "Levar a leilão uma obra de Botticelli dessa qualidade é um grande evento no mundo de Velhos Mestres -- mas fazer isso um ano após a venda recorde do Jovem segurando um medalhão de Botticelli, é um fenômeno único de uma geração. Esta pintura extraordinária é um excelente exemplo do que faz de Botticelli um artista tão cativante: um estilo visual arrojado aliado a uma abordagem singularmente humana para retratos. Interpretando um assunto bastante difícil e sombrio como Cristo após a perseguição, Botticelli cria um retrato profundamente complexo e comovente que é verdadeiramente atemporal."

Christopher Apostle, diretor de pinturas de Velhos Mestres da Sotheby's em Nova York, disse: "Durante a última década de sua vida, a produção de Botticelli foi extremamente diferente de sua carreira anterior, que muitas vezes se caracteriza como a epítome dos ideais renascentistas do humanismo e da beleza. O Homem das Dores é um retrato notavelmente realista de Cristo simbolizando seu sofrimento e morte, mas com um grau surpreendente de humanidade que é a marca do retrato de Botticelli, e mostra a divindade de Cristo com uma profundidade psicológica impressionante. A pintura destaca a intensa espiritualidade de Botticelli, que influenciou muito seu trabalho e vida no final do período, e apresenta uma visão única sobre Botticelli, o homem e Botticelli, o artista."

A obra O Homem das Dores será exibida em uma exposição pública em Hong Kong de 7 a 11 de outubro, onde o interesse pelo artista alcançou recorde histórico na Sotheby's e no cenário artístico como um todo: a obra recorde de Botticelli, Jovem Segurando um Medalhão recebeu um lance inferior de um colecionador asiático; e no ano passado, uma exposição do trabalho do artista no Museu de Arte de Hong Kong foi muito aclamada (Botticelli e seu tempo – obras-primas da Uffizi, em exibição de 23 de outubro até fevereiro de 2021).

Após a exposição em Hong Kong, O Homem das Dores embarcará para uma turnê global para Los Angeles, Londres e Dubai antes de voltar para Nova York para uma exposição de pré-venda em janeiro.

Sobre a Sotheby's

Fundada em 1744, a Sotheby's é o principal destino do mundo para arte e luxo. A Sotheby's promove acesso, conhecimento e preservação de obras de artes e objetos raros por meio de leilões e canais de compra, incluindo vendas privadas, comércio eletrônico e varejo. Nosso mercado global confiável tem o apoio de uma plataforma de tecnologia líder do setor e uma rede de especialistas que abrange 40 países e 50 categorias, que incluem arte contemporânea, arte moderna e impressionista, Velhos Mestres, obras de arte chinesas, joias, relógios, vinho e destilados, e interiores, entre muitos outros.

