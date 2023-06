O Mercado com liquidez da OKX lançou o "Spreads de Nitro", um recurso para clientes institucionais operarem com apenas um clique.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, a segunda maior corretora de criptomoedas por volume de trading e uma empresa líder em tecnologia Web3, lançou hoje seu novo recurso "Spreads de Nitro" em seu Mercado com liquidez institucional, uma rede de liquidez de opções e spreads de futuros de OTC, possibilitando que traders façam operações complexas com apenas um clique.

OKX Nitro Spreads

O trading de base é uma estratégia criada com base na negociação da diferença entre o preço de um ativo em dois mercados distintos, como spot e futuros, que pode render lucros se executado adequadamente. Geralmente, é necessário que os dois lados da negociação sejam gerenciados ao mesmo tempo, o que pode ser complicado. O Spreads de Nitro da OKX automatiza essa negociação complexa com apenas um clique, utilizando a excelente liquidez e a baixa latência da plataforma para proporcionar o máximo de proveito e benefício para o usuário.

Spreads de Nitro também é uma das únicas ferramentas de trading de base no mercado de criptomoedas em que as duas vertentes de trading são executadas por meio de um livro de ordens central, eliminando o risco das vertente entre os mercados. Antes da execução, os traders também podem selecionar um spread garantido para uma operação, reduzindo o slippage inesperado dos preços. Os trades são associados e liquidados instantaneamente.

O diretor comercial global da OKX, Lennix Lai, disse:: "No complexo cenário atual do mercado, as empresas e instituições buscam segurança, confiabilidade, retornos previsíveis e inovação genuína ao escolher um local para suas negociações. Isso se aplica especialmente ao trading de base, em que a precisão e a execução impecável são essenciais. O Spreads de Nitro estabelece um padrão mais alto para o setor no que diz respeito a um serviço de trading de base eficiente e sem falhas. Por isso, convidamos os traders institucionais de todo o mundo a conhecer como essa ferramenta pode otimizar suas estratégias e contribuir para seu sucesso."

Uma série de estratégias de trading de base pode ser executada por traders institucionais através da interface do Spreads de Nitro, que é intuitiva, simples e fácil de usar. Os traders institucionais podem usar estratégias populares de spread delta one, como spreads de calendário, rolagens futuras e farming de taxa de financiamento, tudo em um formato de livro de ordens.

O Mercado com liquidez da OKX oferece acesso à profunda liquidez para empresas e instituições, além de uma série de estratégias de trading de criptomoedas, como spreads de futuros, grandes blocos de opções ou OTC em spot, para serem executadas em escala. Em abril, a OKX anunciou que seu Mercado com liquidez ultrapassou US$ 1 bilhão em volume de negociação durante os três primeiros meses de 2023.

Sobre a OKX

A OKX é a segunda maior exchange em volume de negociação do mundo e uma dos maiores ecossistemas Web3. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários ao redor do mundo, a OKX é conhecida por possuir o aplicativo para trading de cripto mais rápido e confiável do mercado, utilizado por traders em todas as partes do mundo.

A partir de parcerias com várias das principais marcas e atletas do mundo, como o atual campeão da Premier League Manchester City F.C., McLaren F1, o jogador de golfe Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo, a OKX busca aprimorar a experiência dos fãs com novas oportunidades de engajamento. Como parte da sua iniciativa de aumentar o número de criadores na Web3, a OKX é a maior parceira do Festival de Cinema de Tribeca.

Além da exchange OKX, a OKX Wallet é a mais nova solução da plataforma para as pessoas que buscam explorar o mundo dos NFTs e o metaverso e, ao mesmo tempo, negociar tokens GameFi e DeFi.



Devido ao seu comprometimento com a transparência e segurança, a OKX publica sua Prova de Reservas regularmente a cada mês.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso app ou acesse: okx.com





FONTE OKX

