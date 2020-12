O módulo HJT da Jinergy recebe o certificado TÜV NORD

JINZHONG, China, 17 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Jinneng Clean Energy Technology Ltd ("Jinergy") anunciou oficialmente que seu módulo de heterojunção de super alta eficiência (HJT) recebeu o Certificado TÜV NORD. A Jinergy, portanto, se torna o primeiro fabricante de PV a oferecer produtos HJT wafer M6 (166 mm) no mercado.

De acordo com um recente relatório de pesquisa sobre a HJT technology, o Heterojunction Solar Technology 2020, apresentado pela Taiyang News, a Jinergy oferece a maior saída de energia do módulo entre os principais fabricantes de módulos HJT.

A linha de produção de HJT da Jinergy começou a operar comercialmente em 2017 e a Jinergy é um dos primeiros fabricantes de PV a comercializar módulos HJT na China. O módulo HJT da Jinergy recebeu o primeiro novo certificado IEC do mundo e também está listado no DEWA e JPAC.

A linha de produção da Fase II de 100 MW HJT da Jinergy entrou em operação no final de junho deste ano. Implementando o wafer M6, MBB, bem como tecnologia de meio corte, a saída de potência bifacial do módulo HJT de nova geração pode chegar a 570W. O primeiro lote de módulos Jinergy M6 HJT foi enviado para um projeto de energia solar com ofertas de preços na província de Qinghai, noroeste da China. De acordo com os dados mais recentes da Jinergy, a eficiência média da célula HJT da Jinergy atingiu 24%.

"Sentimo-nos honrados em ter os nossos produtos HJT reconhecidos por uma autoridade de certificação de terceiros. Enfrentar a reestruturação energética e a redução do FiT, maior eficiência, menor investimento inicial e maior confiabilidade serão os fatores-chave para reduzir o LCOE, o padrão amplamente utilizado para avaliar o investimento de centrais elétricas PV. Com excelente coeficiente de temperatura, excelente desempenho em baixa luminosidade, geração de energia bifacial e HJT de degradação extremamente baixa, serão os fatores-chave para conduzir a tecnologia de alta eficiência à paridade da rede." afirmou o gerente geral da Jinergy, Liyou Yang. "Também estamos estudando a possibilidade de combinar HJT com perovskita e IBC. Continuaremos a investir em P&D para tecnologias de ponta e contribuir para o mercado global de energia renovável com os produtos mais avançados e confiáveis."

Sobre a Jinergy

A Jinergy, um fabricante estatal de PV líder e fornecedora de energia limpa sediada na China, segue a estratégia de iteração de tecnologia e implementou três gerações de tecnologia de ponta, ou seja, policristalino, PERC monocristalino e HJT.

A Jinergy tem capacidade de produção de 2 GW no total para módulos policristalinos, PERC monocristalinos e HJT. Em 2017, a Jinergy comercializou produtos HJT de alta eficiência.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/490476/JINERGY_Logo.jpg

FONTE Jinergy

SOURCE Jinergy