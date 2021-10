O novo líder dos games chegou. Apresentando a nova linha de Placas-mãe Gaming AORUS Z690, desenvolvidas pela GIGABYTE

TAIPEI, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Com a introdução do chipset Z690 da Intel® juntamente com os novos processadores Core™ de 12ª geração, a GIGABYTE também lançou sua nova linha de placas-mãe, abrangendo uma ampla gama de opções para o seu setup. Para entusiastas que procuram desempenho máximo, as novas placas-mãe AORUS da linha Z690 reinam supremas com o fornecimento de energia mais robusto, design térmico dominante e tecnologia de overclocking para memórias DDR5 completa, tornando-as a melhor opção para construir um setup gamer robusto, focado em overclocking e muito mais.