O novo PPS 6150T73 da DURAFIDE (R) PPS Grade oferece resistência excepcional ao calor para baterias de íons de lítio VE

TÓQUIO, 13 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- O grupo Polyplastics, fornecedor líder global de termoplásticos de engenharia, divulgou o PPS 6150T73 da DURAFIDE (R), um material de alto desempenho que oferece excelente resistência ao calor e propriedades excepcionais de isolamento térmico e elétrico para baterias de íons de lítio (Li-ion) para veículos elétricos (VE).

Imagem: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202309079111/_prw_PI1lg_80sE3hDl.jpeg

O PPS 6150T73 da DURAFIDE (R) é o lançamento mais recente da Polyplastics para o segmento de veículos elétricos transformadores. O material melhora significativamente as propriedades de isolamento térmico e elétrico durante a fuga térmica sem o uso de estruturas inorgânicas de lâminas isolantes. O material mantém as propriedades de isolamento dos barramentos e das capas do módulo mesmo após ser deixado em ambientes de 1.000 C por 30 minutos.

Com a mudança de veículos motorizados para os VEs, as baterias de íons de lítio (LIBs) atuais podem gerar calor excessivo devido à fuga térmica quando ocorrem acidentes e outros distúrbios, levando, finalmente, a um potencial incêndio. Durante um evento de fuga térmica, uma célula LIB pode atingir temperaturas de 800 C a 1.000 C, e o gás ejetado pode atingir de 700 C a 800 C. Se a fuga térmica ocorrer em uma célula, a transferência de energia para as células vizinhas deve ser reduzida. Como medida de segurança, folhas e placas isolantes estruturais foram usadas anteriormente para reduzir a transferência de energia de uma célula para outra. No entanto, aumentam o peso e consomem espaço devido ao aumento do número de peças.

Além de maior resistência ao calor, o PPS 6150T73 da DURAFIDE (R) tem propriedades ideais para componentes como capas de módulo e barramentos. O PPS linear de alta pureza também oferece alta robustez e excelente resistência ao impacto, ao mesmo tempo em que apresenta baixas impurezas iônicas (componentes extraídos). A cor do material está próxima do branco e pode ser tingida.

Para mais informações, acesse: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/22.html

* A DURAFIDE (R) é uma marca comercial da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

