O Obesity Control Center reafirma o compromisso com o atendimento de qualidade através do mais recente credenciamento do GHA

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 10 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O Obesity Control Center recebeu o credenciamento por serviços de turismo médico do Global Healthcare Accreditation (GHA) pela segunda vez, ressaltando seu compromisso com o atendimento excepcional a pacientes em viagem. O Obesity Control Center foi credenciado pela primeira vez pelo GHA, líder global em credenciamento de turismo médico, em 2019.

Sob a direção do renomado cirurgião bariátrico, o Dr. Ariel Ortiz, o Obesity Control Center se tornou um dos principais destinos para procedimentos de perda de peso na América Latina, com um histórico impecável em medidas de segurança em mais de 30.000 procedimentos. "Nossa abordagem centrada no paciente, resultados cirúrgicos excepcionais e foco intransigente na segurança estabeleceram nossa reputação como uma das principais instituições médicas de cirurgia bariátrica na região", disse o Dr. Ortiz.

O Dr. Ortiz é considerado um especialista internacional em procedimentos de bypass gástrico laparoscópico, gastrectomia em manga e bandagem gástrica. Ele lidera uma equipe de cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros e funcionários de suporte, certificados pelo conselho, especialmente treinados em cirurgia bariátrica.

O Obesity Control Center, por meio do Mexican Board of Health Tourism e de alianças estratégicas com a indústria, agências governamentais e internacionais, está liderando o caminho para elevar o padrão de atendimento no México e na região de Baja e trabalhar incansavelmente para promover soluções de saúde de alta qualidade, acessíveis e, acima de tudo, seguras para pacientes internacionais, desbravando o caminho para um mercado de saúde internacional mais aberto e acessível, que possa beneficiar pacientes internacionais, aliviando o sobrecarregado sistema de saúde dos EUA, ao mesmo tempo em que beneficia as economias em ambos os lados do espectro EUA-México.

"Conseguir o credenciamento do GHA pela segunda vez foi um exercício inestimável que nos permitiu avaliar criticamente nossos processos através das lentes do turista médico", explicou o Dr. Ortiz. "A avaliação aprofundada garantiu mitigar os riscos e as preocupações de segurança que podem surgir quando os pacientes viajam internacionalmente para atendimento médico. Ela nos deu uma estrutura para aprimorar continuamente nossos serviços, implementar as melhores práticas e superar as expectativas dos pacientes", acrescentou.

O Global Healthcare Accreditation é uma organização renomada no setor de turismo médico e turismo de saúde. O credenciamento do GHA serve como um símbolo de confiança, garantindo aos pacientes e contribuintes internacionais que os profissionais de saúde e odontologia implementaram procedimentos e políticas abrangentes para melhorar a segurança e a experiência geral do paciente. Além disso, o processo de credenciamento do GHA posiciona os profissionais de saúde para atrair e atender pacientes de turismo médico, melhorando assim não apenas os resultados clínicos e a satisfação do paciente, mas também impactando positivamente o desempenho dos negócios da organização.

"Parabenizamos o Obesity Control Center por atingir o credenciamento do GHA pela segunda vez e por sua dedicação à excelência em turismo médico", disse a Sra. Renée-Marie Stephano, CEO interina do Global Healthcare Accreditation". Amy Stephano prosseguiu dizendo: "Os padrões do GHA se concentram em áreas-chave que aumentam a confiança do paciente e oferecem garantia às pessoas que viajam para obter um tratamento. Entre elas estão a gestão de atendimento, a comunicação e a educação, a competência cultural, a representação do paciente, gestão de riscos e muito mais. O Obesity Control Center demonstrou que atende aos rigorosos padrões internacionais durante toda a jornada do paciente. Desde consultas iniciais até suporte após a alta, eles fornecem atendimento personalizado e de alta qualidade com um espírito de compaixão genuína."

Para promover a conscientização sobre a importância do credenciamento do GHA para a segurança e a experiência do paciente, a Global Healthcare Accreditation lançou uma extensa campanha de marketing bilíngue (inglês e espanhol) para consumidores e compradores. O objetivo é educar o mercado sobre os benefícios significativos de escolher hospitais que tenham obtido o credenciamento do GHA para os seus programas de turismo médico.

Com a renovação da acreditação do Obesity Control Center pelo GHA, a organização continua como um membro estimado da rede de fornecedores internacionalmente reconhecida do GHA. Este reconhecimento também leva a uma maior visibilidade através das iniciativas de sensibilização do consumidor do GHA, alcançando um público global e estabelecendo ainda mais o Obesity Control Center como um destino de cuidados de saúde preferido e de confiança em todo o mundo.

Veja um depoimento de um paciente falando sobre sua experiência no Obesity Control Center.

Sobre o Obesity Control Center

Com mais de 50 anos de experiência combinada e mais de 30.000 cirurgias bariátricas realizadas com sucesso, o Obesity Control Center, localizado em Tijuana, México, é considerado líder mundial em cirurgias para a perda de peso e o pioneiro em serviços de saúde transfronteiriços e telemedicina. Com uma equipe internacional de cirurgiões para perda de peso, oferecemos cuidados de saúde bariátricos globalizados para que você obtenha o melhor do melhor em todo o mundo, oferecendo uma combinação única de serviços de saúde avançados e hospitalidade impecável. Nosso histórico impecável nos rendeu reconhecimento internacional, e uma prova disso é nossa aliança inovadora com o UC San Diego, um centro acadêmico e médico líder nos Estados Unidos. Através desta parceria, garantimos que nossos pacientes tenham continuidade de cuidados em ambos lados da fronteira e continuem a ampliar os limites da ciência médica através de esforços de pesquisa revolucionários. Nossa aliança com o IBC – Universidade de Oxford é mais um projeto que reforça nosso compromisso com o avanço da cirurgia minimamente invasiva no cenário mundial e corporiza nossa busca constante pela excelência e inovação.

Sobre o Global Healthcare Accreditation (GHA):

O Global Healthcare Accreditation® (GHA) é a autoridade global reconhecida em credenciamento e certificação com foco em viagens médicas e de bem-estar, turismo de saúde, segurança e bem-estar. Fundado em 2016, o objetivo comercial inicial do GHA centrava-se na melhoria da experiência do paciente para turistas médicos e no apoio aos prestadores de cuidados de saúde na validação da qualidade, no aumento da visibilidade e na implementação de um modelo de negócios sustentável para viagens médicas. Desde então, o GHA é pioneiro em uma variedade de programas para organizações e indivíduos, incluindo credenciamento, certificação, treinamento, desenvolvimento e otimização e serviços de consultoria, em todos os aspectos da saúde e do bem-estar.

