O OneThing Cloud da Xunlei: a inovação da computação compartilhada e do blockchain ganha o prêmio CES de produto mais popular, apoiado pela GeekPark

Por ser uma empresa de tecnologia com planos estratégicos de longo prazo na área de computação em nuvem, a Xunlei propôs o conceito de computação compartilhada por muito tempo. Por meio de hardware inteligente autorizado, ele coleta recursos de largura de banda ociosa, armazenamento e computação das residências dos usuários e os transforma em serviços de computação em nuvem de alto desempenho, através da virtualização de múltiplas plataformas e baixo consumo e de relatórios inteligentes de acesso aos nós mais próximos.

Graças ao recente aumento de blockchain, o uso dessa tecnologia na computação de crowdsourcing gera mais possibilidades para os futuros desenvolvimentos da indústria.

A OneThing Technologies, uma subsidiária integral da Xunlei, lançou o OneThing Cloud para explorar novos caminhos. É uma nuvem particular, para pessoas que buscam vida digital de alta qualidade. Depois de lançar o programa OneThing Rewards (benefícios do One Thing), ele também servirá como nó de computação compartilhada.

Os usuários que se inscreverem no plano OneThing Reward poderão ganhar recursos digitais, como o LinkToken, criados com tecnologias de blockchain, por meio do compartilhamento de largura de banda ociosa, do armazenamento e de outros recursos. Com características de equidade, transparência e resistência à adulteração, será mais fácil o intercâmbio de recursos de computação compartilhada, o que garante que os usuários paguem pelo mesmo que recebem.

Por meio do OneThing Cloud, todo usuário contribui com a proteção ambiental, o que não apenas promove o avanço do poder da computação social, como também é popular entre os usuários e reconhecido pelas indústrias. O produto foi reservado mais de 20 milhões de vezes no JD.com, obtendo taxa 100% favorável. Na CES 2018, o OneThing Cloud, com sua inovação na integração de tecnologias avançadas para empreendimentos sociais, atraiu visitantes de diversos países e foi elogiado como o produto mais popular da CES.

Com o OneThing Cloud, a Xunlei usa tecnologias de blockchain para reutilizar recursos ociosos e obtém computação compartilhada de baixo custo. Até certo ponto, o hardware inovador da Xunlei exemplifica a transformação de blockchain em negócios para uso do consumidor.

À medida que mais recursos ociosos fizerem parte do sistema de computação compartilhada criado pela Xunlei, certamente haverá outras inspirações para o desenvolvimento de blockchain e da computação em nuvem.

FONTE Xunlei

