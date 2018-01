OneThing Cloud de Xunlei, grâce à l'innovation d'informatique partagée et de chaîne de blocs, remporte le prix du produit le plus populaire lors du salon CES décerné par GeekPark

En tant qu'entreprise technologique possédant des plans stratégiques à long terme dans l'informatique en nuage, Xunlei propose le concept d'informatique partagée depuis très longtemps. Par le biais d'équipements intelligents autorisés, ce système recueille des ressources informatiques, de largeur de bande et de stockage en veilleuse chez les utilisateurs et les transforme en services de cloud computing hautes performances grâce à une virtualisation multi-plateforme et à faible consommation d'énergie ainsi qu'à une exploitation intelligente de l'accès aux nœuds les plus proches.

Grâce au récent développement des chaînes de blocs, l'application d'une telle technologie à l'informatique en crowdsourcing offre davantage de possibilités pour les futurs développements du secteur.

OneThing Technologies, filiale en propriété exclusive de Xunlei, a lancé OneThing Cloud pour explorer une nouvelle direction. Il s'agit d'un nuage privé pour les gens à la recherche d'une vie numérique de grande qualité. Après avoir introduit le programme de récompenses OneThing, il sert également de nœud d'informatique partagée.

Les utilisateurs rejoignant le plan de récompenses OneThing peuvent gagner des biens numériques, LinkToken, créés avec les technologies de chaîne de blocs, en partageant de la largeur de bande, du stockage et d'autres ressources en veilleuse. Présentant des fonctions d'équité, de transparence et de résistance aux intrusions, le système facilite l'échange de ressources d'informatique partagée. Il garantit que les utilisateurs paient pour ce qu'ils reçoivent.

Avec OneThing Cloud, chaque utilisateur contribue à la protection environnementale. Ce produit fait non seulement la promotion de l'informatique sociale mais il est aussi populaire parmi les utilisateurs et reconnu par les industriels. Il a été réservé plus de 20 millions de fois sur JD.com et a obtenu 100 % d'avis favorables. Lors du salon CES 2018, OneThing Cloud, grâce à son innovation dans l'intégration des technologies avancées au sein d'initiatives sociales, a attiré des visiteurs de nombreux pays. Il a donc été reconnu comme le produit le plus populaire du CES.

Avec OneThing Cloud, Xunlei a recours à des technologies de chaîne de blocs pour réutiliser des ressources en veilleuse et obtenir une informatique partagée à peu de frais. Dans une certaine mesure, ce matériel innovant de Xunlei représente une application de transformation de chaînes de blocs à l'usage des particuliers.

Alors que davantage de ressources en veilleuse rejoignent le système d'informatique partagée de Xunlei, celui-ci apportera certainement de nouvelles inspirations pour le développement des chaînes de blocs et de l'informatique en nuage.





SOURCE Xunlei