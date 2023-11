O primeiro cão de Obama, "Bo", reencarnou como um avatar no aplicativo de mídia exclusivo para animais de estimação XOOX

- Cresce o interesse de se reencontrar com animais de estimação do outro lado da ponte do arco-Íris

NOVA YORK, 17 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Um vídeo em 3D de um cachorro preto correndo alegremente pelo gramado da Casa Branca com seu luxuoso pelo esvoaçante chamou a atenção na Times Square de Nova York.

Bo, who recrossed the rainbow bridge. : The ad emphasizes the 3D recreation of "Bo," the late First Dog of former President Obama, who has crossed the rainbow bridge. Registering with XOOX brings departed pets to life as 3D avatars using information through the database.

Esse cão preto revelado em 11 de novembro assemelha-se a "Bo", o amado "primeiro-cachorro" dos Estados Unidos durante o mandato do ex-presidente Barack Obama. Com seus olhos pretos brilhantes, patas dianteiras brancas semelhantes a meias e um elegante casaco de pele preto, o cachorro se parece com Bo. Apesar de sua breve duração de 15 segundos, o vídeo transmite o olhar sincero de Bo, expressando o desejo de se reunir com sua família por meio do XOOX. Esta expressão sincera é profundamente comovente para muitos que perderam seus animais de estimação. Há um interesse especial em como a família Obama, que adorava Bo, reagirá a esse vídeo.

O vídeo foi criado no XOOX, o aplicativo de serviços de networking de pets (PNS) exclusivo para animais de estimação, baseado em pequenos desafios de conteúdo. O XOOX, que foi lançado no dia 11, está atualmente desenvolvendo avatares de animais de estimação que já partiram. Utilizando vídeos e fotos capturados durante suas vidas, o XOOX tem como objetivo criar avatares semelhantes aos animais de estimação. De acordo com o XOOX, isso permite que as famílias se reencontrem com seus pets falecidos, confortando aqueles que sentem falta de seus amados companheiros. Kristin Kim, gerente de relações públicas do XOOX, declarou: "Com o consentimento dos tutores, usamos os dados de animais de estimação registrados para criar avatares. O objetivo de criar avatares dos pets é transmitir emoções e cura por meio de encontros que transcendem o tempo e o espaço."

O XOOX é um aplicativo operado por meio de contas de animais de estimação, não de humanos. O XOOX oferece uma função de serviço que analisa os padrões ao redor das pálpebras e dos olhos dos animais para registrar a biometria facial deles e, depois, verificar sua identidade. O XOOX lançou vários aplicativos especializados para animais de estimação, incluindo música exclusiva para pets, kits de diagnóstico de urina e jogos, além de seu aplicativo principal baseado em desafios de conteúdo de curta duração. Além disso, pretende lançar um aplicativo que integre o DNA e o MBTI do animal, com base no lançamento do aplicativo do kit de diagnóstico de urina para animais de estimação desenvolvido em colaboração com a Medi Cloud, uma empresa global de análise genética baseada na tecnologia de sequenciamento de nova geração (NGS).

Para cada inscrição no XOOX, um centavo é automaticamente doado para a XOOX Foundation. Os fundos da XOOX Foundation são destinados para campanhas que defendem reformas na legislação global sobre o bem-estar dos animais de estimação.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=B64h6ovmf0Y

