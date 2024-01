O primeiro drone de entregas da DJI decola globalmente

O DJI FlyCart 30 inaugura uma nova era de entregas aéreas dinâmicas

SHENZHEN, China, 10 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A DJI, líder mundial em drones civis e em tecnologia de câmeras criativas, apresenta hoje o DJI FlyCart 30 (FC30) ao mercado global. Este drone de entrega supera os desafios tradicionais de transporte com sua grande capacidade de carga, longo alcance operacional, alta confiabilidade e recursos inteligentes. Agora, entregas como transporte em montanhas, transporte em alto mar ou transporte de resgate de emergência podem ser realizadas com mais eficiência e flexibilidade.

O modo de carga ou o modo de guincho DJI DeliveryHub

Afirma Christina Zhang, Diretora Sênior de Estratégia Corporativa da DJI. ‌"Acreditamos que o FlyCart 30 se tornará uma solução confiável para entrega aérea, resolvendo problemas complexos de terreno e de transporte entre terminais de forma eficiente, econômica e, o mais importante, com segurança aérea."

Capacidade de carga pesada de longo alcance

O FC30 adota uma configuração coaxial multirotores com quatro eixos e oito pás com hélices em fibra de carbono, podendo atingir velocidade máxima de voo de 20 m/s.[1] Quando em sua configuração com baterias duplas, é capaz de transportar uma carga de até 30 kg‌ [2]a 16 km‌‌[3].‌ Em sua configuração de emergência com bateria unitária, a capacidade de carga aumenta para 40 kg‌[4] para uma distância de 8 km. A transmissão DJI O3 mantém uma conexão estável entre o drone e os controles remotos a até 20 km‌ [5]de distância. ‌O Modo com operadores duplos permite que o controle seja transferido entre dois pilotos em locais diferentes com um único clique.

Pronto para vários cenários ambientais

O FC30 maximiza o desempenho e a segurança do produto em condições climáticas e terrenos desafiadores. O FC30 possui proteção IP55, funcionando em temperaturas de -20° a 45°C e podendo voar com ventos de até 12 m/s.[6] As hélices padrão foram otimizadas para altitudes de 0 a 6.000 m e suportam voos de até 3.000 m com uma carga de 30 kg. As baterias com aquecimento automático mantêm um desempenho ideal mesmo em baixas temperaturas.

Maior segurança operacional

As redundâncias integradas e os recursos de segurança inteligentes do FC30 ajudam a garantir a segurança durante toda a operação. ‌Durante o voo, o radar ativo duplo com antenas fásicas e os sistemas visuais binoculares entregam detecção de obstáculos multidirecional inteligente em qualquer clima, dia ou noite.[7] O receptor ADS-B integrado fornece avisos oportunos de qualquer aeronave tripulada nas proximidades. ‌Em caso de emergência, um paraquedas integrado pode ser acionado em atitudes baixas, fazendo com que o drone pouse de forma estável, protegendo pessoas e propriedades.[8]

Configurações flexíveis para diferentes cenários de transporte

O FC30 pode ser dobrado para facilitar o transporte em um veículo de tamanho padrão.

‌No Modo Carga, as cargas são colocadas em uma caixa de 70 litros‌[9] que possui sensores de peso e centro de gravidade para melhorar o equilíbrio e a segurança.

No Modo Guindaste, as cargas são transportadas por um guindaste para entrega em áreas sem locais convenientes de pouso. O sistema de Guindaste inclui um cabo de 20 m retrátil manual ou automaticamente a 0,8 m/s, sendo capaz de transportar até 40 kg. A Projeção em RA auxilia no posicionamento preciso das mercadorias, indicando o ponto de desembarque projetado. Durante o voo, o FC30 ajusta de forma inteligente sua atitude de voo, reduzindo automaticamente as oscilações da carga.

Um conjunto completo de software para facilitar a entrega com drones

O DJI DeliveryHub sistematiza entregas aéreas com planejamento operacional, monitoramento de status, gerenciamento centralizado de recursos de equipe e coleta e análise de dados. Suporta ainda visualização ao vivo por meio da câmera em FPV com estabilizador de alta resolução do drone.

O DJI Pilot 2 potencializa voos manuais, exibindo o status do voo em tempo real, o status da carga e muito mais para uma operação segura e eficiente. Em condições climáticas extremas ou sob outras anormalidades, o DJI Pilot 2 alerta os operadores sobre riscos e oferece suporte ao gerenciamento de locais de pouso alternativos.

O DJI DeliveryHub e o FC30 suportam integração com cargas ou plataformas da nuvem externas, adaptando-se a uma ampla gama de usos específicos do setor.

[1] Medidas obtidas com o DJI FC30 (usando baterias duplas) voando com carga máxima em um ambiente sem vento ao nível do mar. Os valores são apenas para referência.

[2] Medidas obtidas ao nível do mar. Preste atenção às diferenças entre os estados da bateria unitária e dupla. O peso máximo de carga não deve exceder o valor recomendado.

[3] Medidas obtidas com o DJI FC30 (usando baterias duplas) voando a uma velocidade constante de 15 m/s em um ambiente sem vento, ao nível do mar, com carga máxima até que o nível da bateria atingisse 0%. Os valores são apenas para referência.

[4] Ver nota de rodapé 2

[5] Medidas obtidas em conformidade com a FCC em um ambiente desobstruído e com baixa interferência. Os valores são apenas para referência..

[6] Durante a decolagem e o pouso, o DJI FC30 é capaz de resistir a uma velocidade máxima de vento de 12 m/s.

[7] O alcance de detecção efetivo e as capacidades de detecção de obstáculos podem variar dependendo da luz ambiente, chuva, neblina e do material, posição, formato e outras propriedades dos obstáculos. A detecção inferior é usada principalmente para auxiliar na medição da distância ao solo. A detecção em outras direções é usada para detecção de obstáculos.

[8] Quando o DJI FC30 usa baterias duplas e voa em um ambiente sem vento a 25 °C, ao nível do mar, com carga máxima, a altura mais baixa para abertura do paraquedas é de 60 m e a velocidade de descida ao terminal é de 6 m/s.

[9] As dimensões do interior da caixa em polipropileno expandido (EPP) são de 573×416×306 mm.

