O próximo prêmio de $ 306 milhões do Powerball está agora disponível para apostas vindas da América Latina

Além do mais, você nunca terá que se preocupar sobre perder um sorteio, pois também há uma oferta de uma assinatura incrível do Powerball por apenas € 9,99 por mês. Este é o primeiro modelo de assinatura do mundo de seu tipo e inclui participação automática em ambos os sorteios semanais durante todo o mês. Para complementar a experiência, se quiser, você também poderá mudar os números que selecionou após cada sorteio.

O Powerball dos EUA é responsável pelo maior prêmio da história (mais de $ 2 bilhões) e por isso é a loteria mais popular do mundo. Agora, graças à Jackpot.com, seus prêmios em dinheiro estão acessíveis para você.

Atualmente, o prêmio do Powerball dos EUA atingiu o valor espantoso de $ 306 milhões, o que torna o momento atual perfeito para tentar a sorte apostando nesta famosa loteria. Para fazer a assinatura ou uma aposta, basta acessar Jackpot.com, clicar sobre a loteria Powerball dos EUA e escolher sua preferência. Depois, tudo o que você precisa fazer é escolher seus números, sentar e esperar pelo sorteio!

A Jackpot.com oferece para você as melhores loterias e aprimorou sua plataforma com pacotes de assinatura incríveis. Para lucrar mais durante todo o ano, certifique-se de seguir a Jackpot.com no Instagram, Facebook e no Twitter para saber os últimos resultados das loterias e sobre ofertas exclusivas.

