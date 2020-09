O tablet totalmente robusto UX10 de próxima geração da Getac oferece um desempenho móvel perfeito para profissionais em ambientes de trabalho desafiadores

Com base no sucesso do UX10 original da Getac, o tablet de próxima geração oferece melhor desempenho, armazenamento, conectividade e confiabilidade robusta em um novo chassi elegante, mantendo o mesmo formato comprovado do antecessor. Os principais recursos incluem um processador Intel® Quad-core i5 ou i7 de 10ª geração e tecnologia de armazenamento PCIe NVMe SSD, com velocidade até seis vezes mais rápida do que SATA SSD, enquanto o modulo mais recente Intel® Wi-Fi 6 AX200 garante uma conectividade mais estável e confiável em ambientes densos e congestionados. Além disso, o UX10 tem proteção reforçada aprimorada, com certificação MIL-STD-810H e resistência a quedas de até 1.8m, proporcionando tranquilidade.

Programa Getac Select® - desenhado sob medida para as necessidades da indústria

O UX10 faze parte do programa Getac Select®, que combina softwares, acessórios, serviços profissionais e dispositivos robustos pré-configurados em uma série de soluções otimizadas para aplicações individuais e grupos de usuários. Cada solução tem como base o extenso feedback dos clientes e a ampla experiência da Getac para criar combinações vantajosas de produtos e serviços que não podem ser encontrados em outros lugares como uma oferta única. Dois grandes exemplos disso são o UX10-IP e UX10-EX de próxima geração.

UX10-IP:1 Prevenção de infecções entre profissionais de saúde

O UX10-IP de próxima geração foi projetada para as necessidades exclusivas dos serviços médicos de emergência e de outros profissionais de saúde. Os botões totalmente selados e um design ergonômico tornam a limpeza frequente rápida e simples, e apoiam a prevenção eficaz de infecções em uma época em que isto nunca foi tão importante. Além disso, a poderosa funcionalidade do UX10-IP facilita a coleta e o compartilhamento de informações críticas do paciente, enquanto um design totalmente robusto permite às equipes de emergência permanecerem concentradas na tarefa de salvar vidas sem se preocupar com batidas e quedas acidentais.

UX10-EX: Para profissionais de campo que operam em ambientes potencialmente perigosos

O UX10-EX foi projetado para ser uma solução de serviços de campo altamente eficaz para engenheiros e técnicos nas indústrias de energia, recursos naturais e serviços públicos. Incorporando a mais recente tecnologia intrinsecamente segura, o dispositivo atende plenamente às rigorosas normas ATEX/IECEx para uso na Zona 2/22, ambientes perigosos e potencialmente explosivos que os profissionais de campo encontram regularmente. Além disso, as amplas opções de conectividade tornam o acesso ao suporte técnico remoto e o carregamento de relatórios diretamente do campo rápido e eficiente, enquanto a funcionalidade do UX10-EX em todas as condições meteorológicas garante que ele pode ser confiável em todas as situações.

Três software chave da Getac também disponíveis para uso junto com o UX10 são o Getac KeyWedge Barcode Reader Utility, o Getac Driving Safety Utility e o Getac Device Monitoring System (GDMS)*.

"Na Getac, combinamos o feedback do cliente com nosso conhecimento da área e compreensão das aplicações do usuário para desenvolver soluções para os desafios diários dos usuários. Esse é o espírito da Getac Select®", disse Rick Hwang, presidente do Grupo de negócios robustos e soluções de vídeo da Getac. "Com a próxima geração de UX10 criamos uma solução móvel que oferece melhor produtividade e retorno de investimento para profissionais de uma ampla gama de indústrias".

*O Getac KeyWedge Barcode Reader Utility, Getac Driving Safety Utility e Getac Device Monitoring System (GDMS) estão todos disponíveis como opções individuais para o UX10 sob o programa Getac Select®.

Disponibilidade

O tablet UX10 totalmente robusto de próxima geração da Getac está disponível agora. Para mais informações, acesse https://www.getac.com/latam/

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation, uma das principais subsidiárias do MiTAC-Synnex Business Group (receita anual em 2019 de US$ 40 bilhões), foi criada em 1989 como uma joint venture com a GE Aerospace para fornecer equipamentos eletrônicos de uso militar. Atualmente, o alcance comercial da Getac inclui notebooks e tablets robustos não apenas para uso militar, mas também para a indústria automotiva e de processos, departamentos de polícia e bombeiros, bem como clientes nas áreas de serviços públicos, manufatura, transporte e logística. Para mais informações, acesse: https://www.getac.com/latam/

[1] Para verificar a disponibilidade e especificações do UX10-IP (UX10 - Infection Prevention) acesse [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251913/Getac_UX10.jpg

FONTE Getac

Related Links

https://www.getac.com/latam/



SOURCE Getac