TAIPEI, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Kurt Hugo Schneider, uma sensação do YouTube com mais de 13 milhões de seguidores no mundo todo, é amplamente conhecido por seus originais e capas criativas, bem como por seus notáveis sucessos da música pop. Após a primeira colaboração em um videoclipe altamente inovador de "Perfect Together" com laptops para profissionais de criação da linha AERO da GIGABYTE no ano passado, Kurt fez uma parceria com a GIGABYTE mais uma vez em um videoclipe de ilusão de ótica, "My Forever", com os monitores para jogos M28U Arm Edition e S55U. Esse clipe especial de colaboração tem mais de 11 milhões de visualizações até o momento.

O talentoso produtor musical Kurt Hugo Schneider produziu um videoclipe de ilusão de ótica com monitores 4K da GIGABYTE (PRNewsfoto/GIGABYTE)

Kurt utilizou dois monitores para jogos GIGABYTE M28U Arm Edition e um S55U, em que cada sequência é temporizada perfeitamente, para que ele e sua artista parceira, Kait Weston, possam interagir entre si por meio de belos monitores. "Estou muito orgulhoso do resultado desse clipe", disse Kurt nos comentários sobre o vídeo no YouTube.

Os monitores para jogos M28U Arm Edition e S55U são monitores 4K novos apresentados este ano pela GIGABYTE. O M28U Arm Edition tem um braço ergonômico que se adapta a qualquer cenário de desktop, como jogos de PC, jogos de console e até mesmo reprodução de mídias. Os monitores Arm Edition são configurados com facilidade, graças à tensão pré-definida do braço e ao projeto de liberação rápida VESA. Equipado com o painel SuperSpeed IPS e o mais recente HDMI 2.1, o M28U Arm Edition oferece também uma taxa de atualização fluida de 144 Hz com tempo de resposta de um milissegundo e apresenta uma precisão de cor excepcional com profundidade de cores de 8 bits mais 94% de ampla gama de cores DCI-P3. O S55U é um monitor QD de 54,6 polegadas com resolução UHD, equipado com o mais recente HDMI 2.1 e taxa de atualização de 120 Hz, oferecendo uma experiência de jogos extremamente fluida e qualidade de imagem incrível. Além disso, com serviços de streaming integrados, o S55U oferece vários filmes e programas de TV e também é personalizável para que você baixe os aplicativos que desejar do sistema Android.

