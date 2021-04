O Tech Day da GAC apresenta novos desenvolvimentos interessantes

Primeiramente, foi revelada a "estratégia de estrela de nêutrons" da GAC, com o objetivo de criar uma nova era de viagens com novos recursos energéticos e com baixa emissão de carbono. A GAC trabalhará continuamente para criar uma bateria que seja como uma estrela de nêutrons: pequena, mas densa e com velocidade e potência extremas.

O Tech Day de 2021 também apresentou a tecnologia de eletrodo de esponja de silício da GAC. Após anos de pesquisa, a GAC desenvolveu e patenteou a "tecnologia de bateria de placa negativa de silício", que faz com que a folha de silício negativa dentro da bateria seja tão macia e elástica quanto uma esponja, aumentando a resistência da bateria contra o desgaste do carregamento e dando maior capacidade de armazenamento. O volume e o peso de uma única bateria podem ser reduzidos em 20% e 14%, respectivamente.

A tecnologia de carregamento super-rápido também apresentada no Tech Day de 2021 pode carregar a bateria de um carro elétrico de 0% a 80% em apenas 16 minutos, aproximadamente o mesmo tempo que leva para um reabastecimento tradicional. Isso mostra um futuro extremamente brilhante para os veículos elétricos.

O Centro de P&D da GAC também teve orgulho de apresentar o sistema de condução inteligente ADIGO 4.0. O sistema de assistência de condução recém-atualizado é equipado com 31 sensores inteligentes, que comportam extensos recursos inteligentes, como controle de pista e mudança automática de pista, podendo liberar completamente as mãos e os pés do motorista, aliviando a fadiga da condução.

A inovação tecnológica é a essência do modelo de negócios do GRUPO GAC, e a empresa adota uma política de "sem tecnologia, sem GAC". Até 2020, foram investidos mais de 30 bilhões de yuans em pesquisas independentes e, no futuro, a GAC está comprometida com ainda mais desenvolvimento tecnológico. Uma série de projetos interessantes já está em fase de planejamento, incluindo a colaboração com a Tencent para levar o WeChat para os carros pela primeira vez e o desenvolvimento de um novo parque industrial de veículos movidos a energia de 5km2 em Guangzhou.

Conforme mostrado no Tech Day de 2021, no futuro, o GRUPO GAC continuará a se concentrar nos principais avanços em áreas centrais, como conexão de rede inteligente e novas energias, além de melhorar continuamente sua força tecnológica e criar um MOTOR GAC com foco na tecnologia que agregue valores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1486449/WechatIMG5924.jpg

FONTE GAC MOTOR

