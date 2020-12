O WIFI 6 é o tema da próxima Open Class da Huawei

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A transformação digital brasileira tem tido importante contribuição da Huawei com a oferta de soluções que combinam tecnologias e com a capacitação profissional de estudantes e profissionais em todo o Brasil. Na sétima edição da série Huawei Open Class, a líder mundial em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) traz o WIFI 6 para a sala de aula. No dia 17 de dezembro (quinta-feira), às 18h30, serão apresentados o uso dessa tecnologia como base para a construção de aplicações sem fio e o seu impacto para a transformação digital das organizações. O evento é online e transmitido gratuitamente pelo canal da Huawei Brasil no YouTube.

Com mais de 15 anos de experiência na indústria de Telecom, atuando com implantação e consultoria em soluções de conectividade para Redes de dados IP, o engenheiro e gerente de produto senior da Huawei no Brasil, Glaucio Giesen, irá ministrar o curso que vai destacar as Tendências na Era Digital, o Padrão WIFI 6, a Tecnologia WIFI 6 da Huawei e Casos de Uso. O WIFI 6 tem se tornado a base para a construção de aplicações de rede em empresas mundo afora pela alta capacidade, baixa latência e conexão massiva. Com a convergência das redes sem fio e a Internet das Coisas (IoT), abre-se espaço para redução de custos na construção e manutenção de redes, além de reduzir o consumo de energia dos terminais.

"O WIFI 6 é a última geração de rede sem fio que vai permitir a integração, controle e análise para implementar a localização de falhas em um sistema em questão de minutos, o que permitirá manutenções preditivas e preventivas com otimização automática baseada em algoritmo de Inteligência Artificial (IA)", comentou Giesen, que vai ministrar o curso e ressalta a oportunidade para estudantes e profissionais conhecerem e se atualizarem sobre a tecnologia WIFI 6.

Serviço

Evento: Open Class da Huawei – WIFI 6

Data: Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020

Horário: 18h30 às 20h (horário de Brasília)

Link: https://www.youtube.com/user/huaweibrasil/

FONTE Huawei

