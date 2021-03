OANDA conclui a aquisição da TMS Brokers

LONDRES, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ -- líder global em serviços de negociação (trading) on-line de múltiplos ativos, dados e análises de moedas, a OANDA Global Corporation concluiu a aquisição da corretora líder da Polônia, Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS). A aquisição foi aprovada na manhã de hoje pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia.

Gavin Bambury, CEO da OANDA, declarou: "A aquisição da TMS marca o início de uma nova era de crescimento empolgante para a OANDA, criando escala no mercado polonês, ao mesmo tempo em que nos permite ampliar ainda mais nossa presença nos Países Bálticos e em toda Europa Oriental. Além disso, a compra também nos permitirá fortalecer nossa oferta de ponta a ponta, beneficiando clientes em todo o mundo. Estamos ansiosos para receber a equipe da TMS na OANDA."

"Apoiada por uma marca de classe mundial e um legado de integridade, a OANDA há muito combina a paixão por inovação com uma tecnologia inovadora para oferecer uma experiência de trading on-line exemplar para clientes em todo o mundo. Assim, estamos muito satisfeitos por nos juntar à família OANDA em um momento tão emocionante na história de 25 anos da empresa", declarou o CEO da TMS, Marcin Niewiadomski.

A mais antiga corretora de múltiplos ativos da Polônia, a TMS permite que os clientes invistam nos mercados financeiros globais, oferecendo acesso a milhares de produtos, incluindo moedas, índices, commodities, ações, criptomoedas e fundos negociados em bolsa das principais corretoras do mundo. Além disso, a empresa oferece aos clientes acesso a consultores experientes, formação confiável e ferramentas de negociação inovadoras, tendo conquistado vários prêmios importantes ao longo dos anos.

A OANDA combina tecnologia de negociação de ponta e execução de nível institucional em uma ampla gama de classes de ativos, permitindo aos clientes negociar índices do mercado global, commodities, títulos do tesouro, metais preciosos e moedas em uma das plataformas de negociação mais rápidas do mercado. A empresa continua empenhada em ajudar os clientes a se tornarem traders bem-sucedidos, oferecendo um premiado programa de formação, comentários de mercado atualizados e uma série de aplicações avançadas de gráficos e ferramentas de negociação.

A aquisição da TMS representa o segundo investimento da OANDA na Polônia no ano passado. No início de 2020, a empresa estabeleceu um centro de serviços compartilhados em Cracovia que atualmente emprega quase 100 pessoas.

Bambury continuou: "Parte de um ambicioso plano de crescimento, a TMS é apenas a primeira em uma série de aquisições estratégicas que buscamos concluir à medida que continuamos a fortalecer nossa reputação como uma das empresas de operação mais confiáveis do mundo nos próximos anos."

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar informações sobre taxas de câmbio gratuitamente na Internet, lançando uma plataforma de negociações FX que ajudou a desbravar o desenvolvimento da negociação de moedas baseada na web cinco anos depois. Atualmente, o grupo oferece trading on-line de múltiplos ativos, dados de moeda e análises para clientes de varejo e corporativos, demonstrando uma experiência inigualável em mercado de câmbio. Com entidades regulamentadas em oito dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar os negócios do mercado de câmbio. Para mais informações, acesse oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

Sobre a TMS

A TMS Brokers é a mais antiga corretora de múltiplos ativos da Polônia. Desde 1997, a TMS presta serviços a milhares de clientes da Polônia e da Europa oferecendo negociações em FX, CFDs de índices, criptomoedas, ações e commodities por meio de plataformas MT4/MT5 e um aplicativo móvel proprietário inovador. A multipremiada equipe da empresa ajuda indivíduos e empresas com todos os serviços relacionados a moedas e ações, que incluem consultoria e análise, câmbio de moedas e soluções de pagamento digital licenciadas. A TMS Brokers é propriedade integral da OANDA Global Corporation. Para mais informações, acesse www.tms.pl.

