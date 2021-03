OANDA gana dos TradingView Broker Awards; lanza asociación con TradingView en Reino Unido y Europa

LONDRES, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- OANDA , un líder mundial en servicios de comercio multiactivos online, datos de divisas y análisis, ha sido votado Most Popular Broker y Best Forex and CFD Broker 2020 por los clientes de TradingView en los TradingView Broker Awards inaugurales de la firma. TradingView es una de las redes sociales más grandes y de más rápido crecimiento del mundo para los comerciantes, con más de 15 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

Lanzados el año pasado, los 2020 Broker Awards de TradingView representan una nueva versión innovadora de los premios de corredor clásico. Integrado directamente con docenas de los mejores corredores de su clase, TradingView utiliza decenas de miles de opiniones de clientes verificadas, contribuciones de corredores a la comunidad, y otros factores técnicos para determinar sus ganadores. El objetivo es crear los premios más auténticos y verdaderos de la vida posible.

Kurt vom Scheidt, director de operaciones con OANDA, dijo: "Estamos verdaderamente honrados de recibir estos prestigiosos premios de la comunidad de TradingView. A lo largo de nuestros 25 años de historia, hemos trabajado duro para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes, armándolos con los conocimientos necesarios para ayudarles a convertirse en operadores autodirigidos exitosos, ya sea a través de nuestros galardonados recursos educativos, comentarios de mercado actualizados o herramientas comerciales de última generación. Como tal, creemos que estos premios reconocen nuestro compromiso continuo de servir mejor a nuestros comerciantes".

Comentando los premios, Pierce Crosby, director general de TradingView dijo: "Los TradingViewers han hablado - basado en datos de usuario, OANDA es nuestro 'Campeón de Multitudes', el corredor más popular en la plataforma, así como el mejor bróker Forex y CFD. Nos gustaría dar una gran felicitación a OANDA de todos nosotros en Team TradingView y estamos deseando ver cómo se basarán en esta impresionante victoria para el próximo año".

Los clientes de OANDA en el Reino Unido y Europa ahora pueden operar directamente desde los gráficos de TradingView

Los premios vienen justo después de otro desarrollo clave entre OANDA y TradingView , que permite a los clientes mutuos en el Reino Unido y Europa operar directamente desde gráficos tradingview.com utilizando su cuenta OANDA.

"A lo largo de los años nos hemos esforzado por unir fuerzas con plataformas de clase mundial como TradingView, que ofrece una de las aplicaciones avanzadas de gráficos basadas en web más impresionantes disponibles hoy en día. Y gracias a nuestra relación continua, nuestros clientes en el Reino Unido y Europa pueden volver a operar directamente desde los gráficos de TradingView, lo que les permite capturar oportunidades en los mercados de forma rápida y sencilla mientras protegen su cartera del riesgo. Estamos muy contentos de poder ofrecer este servicio y esperamos seguir construyendo sobre esta asociación en el futuro," comentó vom Scheidt.

"En TradingView nos esforzamos por dar a nuestra comunidad global de comerciantes lo que necesitan: construir las mejores y completas herramientas, fomentar el intercambio de ideas comerciales, conectar datos de todo el mundo y permitirles comerciar a través de los corredores que desean. Estamos encantados de ampliar nuestra asociación con OANDA, y no podemos esperar a ver lo que nos depara el futuro", continuó Crosby.

TradingView es una plataforma de gráficos sociales utilizada por más de 15 millones de operadores e inversores en todo el mundo, impulsada por datos en tiempo real y software de análisis líder en el mercado. La gente utiliza su plataforma para seguir activos globales, encontrar ideas de comercio, chatear con otros, detectar tendencias y colocar operaciones directamente con los corredores. Para obtener más información, visite www.tradingview.com .

Acerca de OANDA

Fundada en 1996, OANDA fue la primera empresa en compartir datos de tipo de cambio de forma gratuita en Internet, lanzando una plataforma de comercio FX que ayudó a ser pionera en el desarrollo del comercio de divisas basado en la web cinco años más tarde. Hoy en día, el grupo proporciona comercio multiactivo online, datos de divisas y análisis a clientes minoristas y corporativos, lo que demuestra una experiencia inigualable en divisas. Con las entidades reguladas en ocho de los mercados financieros más activos del mundo, OANDA sigue dedicada a transformar el negocio de las divisas. Para obtener más información, visite oanda.com o síganos en Twitter , Facebook o YouTube .

