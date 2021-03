OANDA remporte deux TradingView Broker Awards et lance un partenariat TradingView au Royaume-Uni et en Europe

LONDRES, 2 mars 2021 /PRNewswire/ -- Leader mondial des services de trading multi-actifs en ligne, des données sur les devises et des analyses OANDA a été élu Most Popular Broker (Courtier le plus populaire) et Best Forex and CFD Broker 2020 (Meilleur courtier Forex et CFD) 2020 par les clients de TradingView lors de la remise des TradingView Broker Awards. TradingView est l'un des réseaux sociaux pour commerçants les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde, avec plus de 15 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde entier.

Lancés l'année dernière, TradingView Broker Awards 2020 représentent une nouvelle approche innovante des prix classiques du courtage. Intégré directement avec des dizaines de courtiers de premier plan, TradingView utilise des dizaines de milliers d'avis vérifiés de clients, les contributions des courtiers à la communauté et d'autres facteurs techniques pour déterminer ses gagnants. L'objectif est de créer les prix les plus authentiques et les plus réalistes possibles.

Kurt vom Scheidt, directeur général d'OANDA, a déclaré : « Nous sommes vraiment honorés de recevoir ces prix prestigieux de la part de la communauté TradingView. Tout au long de nos 25 ans d'existence, nous avons travaillé dur pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients, en leur fournissant les informations nécessaires pour les aider à devenir des traders autonomes et prospères, que ce soit par le biais de nos ressources éducatives primées, de nos commentaires de marché actualisés ou de nos outils de trading de pointe. Nous pensons que ces prix sont la reconnaissance de notre engagement permanent à mieux servir nos traders. »

Pierce Crosby, directeur général de TradingView, a déclaré à propos de ces récompenses : « Les utilisateurs de TradingView se sont exprimés, d'après les données des utilisateurs, OANDA est notre champion, le courtier le plus populaire sur la plate-forme ainsi que le meilleur courtier de Forex et de CFD. Nous tenons à féliciter OANDA de la part de toute l'équipe de TradingView et nous sommes impatients de voir comment ils vont s'appuyer sur cette impressionnante victoire pour l'année prochaine ».

Les clients d'OANDA au Royaume-Uni et en Europe peuvent désormais négocier directement à partir des graphiques de TradingView

Ces prix arrivent juste après un autre développement clé entre OANDA et TradingView, qui permet aux clients du Royaume-Uni et d'Europe de négocier directement à partir des graphiques de tradingview.com en utilisant leur compte OANDA.

« Au fil des ans, nous nous sommes efforcés d'unir nos forces avec des plates-formes de classe mondiale telles que TradingView, qui offre l'une des applications graphiques avancées les plus impressionnantes sur le Web. Et grâce à notre relation continue, nos clients au Royaume-Uni et en Europe peuvent de nouveau négocier directement à partir des graphiques de TradingView, ce qui leur permet de saisir rapidement et facilement les opportunités sur les marchés tout en protégeant leur portefeuille contre les risques. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce service et nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat à l'avenir », a déclaré K. vom Scheidt.

« Chez TradingView, nous nous efforçons de donner à notre communauté internationale de commerçants ce dont ils ont besoin : construire les meilleurs outils complets, encourager le partage d'idées commerciales, connecter les données du monde entier et les laisser négocier par l'intermédiaire des courtiers qu'ils souhaitent. Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec OANDA, et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve », a poursuivi P. Crosby.

TradingView est une plate-forme graphique sociale utilisée par plus de 15 millions de traders et d'investisseurs dans le monde entier, alimentée par des données en temps réel et un logiciel d'analyse leader sur le marché. Les gens utilisent sa plate-forme pour suivre les actifs mondiaux, trouver des idées de trading, discuter avec d'autres personnes, repérer les tendances et faire des transactions directement avec des courtiers. Pour en savoir plus, consultez le site www.tradingview.com.

À propos de OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement les données sur les taux de change sur Internet, en lançant une plate-forme de négociation FX qui a contribué à l'essor du commerce des devises sur le Web cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le groupe fournit des services en ligne de négociation d'actifs multiples, de données sur les devises et d'analyses à des clients particuliers et à des entreprises, ce qui démontre une expertise inégalée dans le domaine des échanges. Avec des entités réglementées sur huit des marchés financiers les plus actifs au monde, OANDA reste fidèle à sa vocation de transformer le secteur des devises. Pour en savoir plus, consultez le site oanda.com ou suivez nous sur Twitter, Facebook et YouTube.

SOURCE OANDA