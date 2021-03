Růst tržeb o 325 %: společnost Hisense se domnívá, že laserová televize je trendem budoucnosti

Co je laserová televize?

Laserová televize (laser TV) dokáže zobrazit i extrémně velké obrázky ve skvělé kvalitě díky unikátní technologii laserových displejů. Tato technologie umožňuje také laserovou projekci a její součástí je laserový světelný zdroj a plnoformátový projekční systém.

Výhody

Šetří oči: obraz se z obrazovky odráží směrem k očím diváka a není vysílán přímo směrem do očí, jako je tomu u ostatních zobrazovacích systémů. Proto diváci nejsou vůbec vystavováni silnému modrému světlu, které způsobuje únavu očí.

Úžasný divácký zážitek: lidské oči dokážou rozeznat přibližně 1 milion barev. Nejmodernější laserový displej TriChroma dokáže věrně reprodukovat až 90 % barev rozpoznatelných pro lidské oko, zatímco například LED TV umí věrně reprodukovat pouze 60 % barev, které je lidské oko schopno rozeznat. Laser TV je jediným produktem, který splňuje televizní normu BT2020, nejvyšší světový standard pro budoucí barevné televizory.

Vtažení do obrazu: laserová TV umožňuje sledování i velké obrazovky zblízka (například na laserovou televizi o úhlopříčce 100 palců se můžete dívat z pouhých 4 m), díky čemuž má divák pocit vtažení do obrazu a skvělého zážitku. A hodnocení zákazníků říkají, že se „i při zprávách cítí, jako by byli přímo v obraze."

Úspora energie a nákladů: laserové televize mají nižší spotřebu energie a jsou cenově příznivější, než LED TV stejné velikosti (například cena za 100palcovou laserovou televizi je jen ¼ až ½ ceny za 100palcovou LED TV). Proto na trhu velkoplošných TV obrazovek dominují právě laserové televize. Navíc díky kratšímu a stabilnějšímu dodavatelskému řetězci se výrobní náklady lépe rozdělí mezi jednotlivé články dodavatelského řetězce, což se vzrůstajícím objemem výroby povede k ještě konkurenceschopnějším cenám.

Ukázkové produkty

Hisense 100L9

První RGB laserová TV na světě. Díky vysouvacímu audiozařízení Harman Kardon se systémem Dolby Atmos se váš obývací pokoj změní v soukromé domácí kino.

Prodej tohoto produktu na evropském a severoamerickém trhu bude zahájen letos v srpnu.

Hisense 88L5V

Tento model má přímo do obrazovky zabudován více než 100 tisíc audio jednotek a díky tomu je televize Hisense 88L5V Sonic Laser TV skvělou ukázkou integrace zvuku a obrazu.

Tento prodej si již od února můžete zakoupit ve Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Rusku, Jihoafrické republice, Spojených arabských emirátech a na východoevropských trzích.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1446520/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1446521/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1446522/image_3.jpg

