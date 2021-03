As vendas aumentam 325%: a Hisense acredita que a TV a laser é uma tendência futura

QINGDAO, China, 1 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Covid-19 acelera a adoção de tecnologia, e surge um aumento notável no tempo passado diariamente diante da tela. De acordo com a Omdia, as vendas globais do mercado de televisores em 2020 aumentaram ligeiramente ao longo do ano. Uma parte significativa do crescimento é proveniente de TVs de tela grande. Desde o lançamento da primeira TV a laser do mundo em 2014, a Hisense (SSE: 600060) tem se esforçado para liderar a inovação da tecnologia de telas a laser. Em 2020, as vendas de TV a laser da Hisense aumentaram 325% no exterior (fonte de dados: relatório interno da Hisense). Os fabricantes de TV globais, como Samsung e LG, também se uniram a este mercado em potencial.